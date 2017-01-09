В январе по Арбату будут проводить бесплатные экскурсии, разработанные властями района и краеведческой организацией, имя которой не называется. Об этом со ссылкой на главу муниципального образования Арбат Евгения Бабенко сообщает m24.ru.

«Мы встречались с нашими краеведами и решили провести экскурсии по Арбату. Для москвичей и гостей столицы, иностранцев. Наша цель: показать историческое наследие Арбата, его памятники архитектуры. А также показать, как живут здесь люди, какая у них культура сегодня», — заявил Бабенко.

Он добавил, что также планируются провести товарищеские матчи по футболу между командами местных жителей и сборной туристов.