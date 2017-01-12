Интернет-издание «Медуза» выяснило, сколько власти Москвы потратили на новогоднее оформление города.

6 690 000 000 рублей выделили из

бюджета на новогоднее оформление города

По информации издания, с середины 2016 года за праздничное оформление столицы отвечает Объединенная энергетическая компания, которая уже провела более 250 тендеров. Ранее этим занимался департамент СМИ и рекламы города.

До 2016 года 80 % расходов на оформление города на новогодние праздники тратили частные фирмы. Власти города платили за «обмотку деревьев в центре светодиодными лампами» по несколько сотен миллионов рублей, утверждает «Медуза». Организацию новогодней иллюминации в столице в 2016 году правительство города решило финансировать самостоятельно.

Основным источником денег послужила ежегодная компенсация из федерального бюджета, полагающаяся Москве за исполнение функции столицы. В 2016 году эта сумма составила почти 12 миллиардов рублей. При этом в 2004-м выплаты Москве были приостановлены, возобновились они только при мэре Сергее Собянине.

В расследовании отмечается, что крупнейшим подрядчиком по оформлению стали структуры холдинга «Ташир», который принадлежит миллиардеру Самвелу Карапетяну. Они получили заказов на сумму порядка 1,93 миллиарда рублей.

Десятую часть контрактов, на 688,5 миллиона рублей, получила фирма «Форум», принадлежащая Ольге Керецман, которая имеет связи с бизнес-структурами Бориса и Аркадия Ротенбергов.

Ранее «РБК» сообщало, что на празднование Нового года и Рождества московские власти выделили как минимум 3 миллиарда рублей.