Памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову откроют в преддверии Дня Победы. Об этом рассказал ТАСС автор памятника Салават Щербаков.

«Сильные морозы и снегопады в конце 2016 года внесли коррективы в наши планы. Из-за морозов мы не смогли подготовить фундамент композиции, кроме того, время потребовалось и строителям, чтобы перенести из сквера коммуникации. Памятник будет отлит через месяц, а его открытие, возможно, состоится 8 мая 2017 года», — рассказал Щербаков.

Он отметил, что, так как времени стало больше, поменялась концепция фоновой части композиции: теперь позади стоит архангел Михаил с копьем, который поражает дьявола. Раньше предполагалось, что на его месте будет Георгий Победоносец.

Ранее сообщалось, что памятник будет установлен 21 января 2017 года. Его высота составит 7,5 метра. Инициатором создания памятника выступило Российское военно-историческое общество. Решение установить скульптуру в «Оружейном сквере» на пересечении Садовой-Каретной и Краснопролетарской улиц было принято на заседании комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе.