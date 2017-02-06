В мае 2017 года в Борисоглебском переулке в Москве появится граффити к 125-летию поэтессы Марины Цветаевой. Об этом со ссылкой на заместителя руководителя департамента культуры города Владимира Филиппова сообщает информагентство «Москва».

По словам Филиппова, также началась разработка фирменного стиля для мероприятий, приуроченных к 125-летию со дня рождения поэтессы. «Мы бы хотели, чтобы все мероприятия были объединены брендбуком, музей подготовил хорошее интересное предложение с использованием почерка Марины Цветаевой, который ляжет в основу. Данный логотип будут использовать все, кто примет участие в подготовке мероприятий», — отметил замглавы департамента.

В Борисоглебском переулке расположен дом-музей Цветаевой.