Напротив дома № 54 по Бауманской улице установили 22 сдвоенных туалета. Об этом у себя в Facebook сообщила сотрудница Фонда Александра Пятигорского Мария Привалова. Ранее на этой стороне улицы находился Басманный рынок, обрушившийся в 2006 году.

На одном из туалетов Привалова обнаружила пояснение от компании ООО «Орк», в котором говорится, что кабинка находится на этом месте временно — до его перемещения 15 апреля на другую улицу «в соответствии с ситуационным планом».

Она также отметила, что все туалеты не работают.