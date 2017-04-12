Корабль «Валерий Брюсов», пришвартованный у парка «Музеон», уберут с набережной Москвы-реки по решению суда. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, которая проконтролирует исполнение требований суда.

«Установлено, что в нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации стоечное судно „Валерий Брюсов“ работает в формате арт-центра на воде и эксплуатируется без договора водопользования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство подало в Замоскворецкий районный суд Москвы исковое заявление, которое обязывает собственника корабля, компанию «Московский туристический флот», убрать судно с набережной. Суд согласился с этим требованием, апелляцию собственника отклонили.

«Московский туристический флот» и главу компании также привлекли к административной ответственности. Им назначили штрафы в размере 50 и 10 тысяч рублей соответственно.

Впервые проблемы с «Брюсовым» начались в сентябре 2014 года. Тогда на корабль пришли с проверками и закрыли его. Летом 2015 года корабль возобновил свою работу.