Центр политических технологий провел опрос с целью выяснить отношение москвичей к программе благоустройства «Моя улица». Об этом со ссылкой на главу фонда Бориса Макаренко сообщает информагентство «Москва».

76 % москвичей «целиком положительно»

и «скорее положительно» оценивают

программу «Моя улица»

«86 % считают, что программу необходимо продолжать. При этом 43 % считают, что продолжать нужно безоговорочно, и 43 % — с рациональным расчетам затрат и тщательным выбором объектов», — отметил Макаренко.

Он также добавил, что 53 % москвичей считают, что «Моя улица» выгодна всем москвичам, а 31 % — жителям района, в котором она проводится.