Главгосэкспертиза России утвердила проект проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления павильона «Космос» на ВДНХ. Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

В стенах павильона откроется выставочный образовательный центр «Космонавтика и авиация». Его экспозиция разместится в залах «Космическая наука», «Космическая медицина и биология», «Ракетно-космическая промышленность и наземная космическая инфраструктура» и «Использование результатов космической деятельности».

Планируется, что в центре павильона будет находиться полноразмерный 50-метровый макет ракеты-носителя «Ангара-А5», ускоритель «Байкал», ракетные двигатели и макеты станций «Мир» и «Алмаз». В павильоне также появятся сферический 5D-кинотеатр и симуляторы.

Отмечается, что ежедневно центр «Космонавтика и авиация» смогут посещать 20 тысяч человек. Финансирование реконструкции павильона будет осуществляться из средств столичного бюджета.