В Москве до 16 мая озеленят 875 дворов и 310 объектов социальной сферы в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, всего по Москве будет высажено 4,8 тысячи деревьев и более 160 тысяч кустарников. Так, во дворах и на объектах появятся липы, клены, рябины, березы и сирень.

«Баобабы и пальмы мы, конечно, не высаживаем, у нас есть специальный перечень, и мы предлагаем жителям самим выбрать деревья и кустарники для высадки на платформе „Активный гражданин“, но они, естественно, адаптированы для московских условий. В списке народных симпатий у нас среди деревьев лидирует липа. А осенью, может быть, это будет каштан или другое дерево. По кустарникам и весной, и осенью лидирует сирень», — отметил Кульбачевский.

Акция «Миллион деревьев» началась осенью 2013 года, в ее рамках высадили около 1,6 миллиона деревьев и кустарников.