На крыше Московского планетария впервые начнут проводить летние концерты. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Концерты будут проводиться под открытым небом. Панорамный вид на знаковые столичные достопримечательности — сталинские высотки, „Москва-Сити“, Останкинскую телебашню — создаст неповторимую атмосферу», — рассказали в пресс-службе планетария.

Концертной площадкой станет музей «Парк неба». Зрительный зал рассчитан на 200 человек. После концерта гости смогут понаблюдать в телескоп за Луной, звездами и планетами Солнечной системы.

Первое выступление запланировано на 16 июня. На крыше планетария выступит музыкальный проект Arfasound, который сыграет кавер-версии песен Deep Purple, AC/DC, Linkin Park с помощью арфы, виолончели, скрипки, флейты, саксофона и барабана. Концерт продлится с 21:00 до 23:00. Билеты можно приобрести уже сейчас.