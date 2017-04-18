На крыше Московского планетария летом будут проводить концерты
На крыше Московского планетария впервые начнут проводить летние концерты. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
«Концерты будут проводиться под открытым небом. Панорамный вид на знаковые столичные достопримечательности — сталинские высотки, „Москва-Сити“, Останкинскую телебашню — создаст неповторимую атмосферу», — рассказали в пресс-службе планетария.
Концертной площадкой станет музей «Парк неба». Зрительный зал рассчитан на 200 человек. После концерта гости смогут понаблюдать в телескоп за Луной, звездами и планетами Солнечной системы.
Первое выступление запланировано на 16 июня. На крыше планетария выступит музыкальный проект Arfasound, который сыграет кавер-версии песен Deep Purple, AC/DC, Linkin Park с помощью арфы, виолончели, скрипки, флейты, саксофона и барабана. Концерт продлится с 21:00 до 23:00. Билеты можно приобрести уже сейчас.
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