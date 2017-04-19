В Москве летом появятся 19 диагональных пешеходных переходов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Новая разметка позволит пешеходам экономить время, переходить дорогу наискосок и не стоять на светофоре дважды. Диагональные зебры нанесут на проезжую часть в восьми округах.

В Центральном округе диагональные зебры появятся на перекрестках Староконюшенный переулок — Гагаринский переулок, Большой Ордынский переулок — улица Малая Ордынка, Гагаринский переулок — Большой Власьевский переулок, улица Погодинская — Абрикосовый переулок, улица Пречистенка — Лопухинский переулок.

В Западном округе такие переходы появится на четырех перекрестках, в СЗАО — тоже на четырех, в СВАО — на двух, в САО, ЮВАО, ВАО и ЮЗАО — по одному перекрестку.

В пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги» отметили, что работы по нанесению разметки будут проводить в сухую погоду. После того как специалисты нарисуют диагональные зебры, Центр организации дорожного движения установит знаки, настроит светофоры и поставит табло обратного отсчета.

«Светофоры будут настроены так, чтобы новая разметка не привела к затруднениям в движении автомобилей», — подчеркнули в пресс-службе ЦОДД.