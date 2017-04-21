Названия трех улиц, которые были спроектированы в рамках комплексной реконструкции центрального стадиона «Динамо», выберут при помощи голосования. Об этом со ссылкой на заместителя председателя общества «Динамо» Александра Елизарова сообщает «Интерфакс».

«Мнение журналистов и болельщиков будет учитываться. Но назвать улицу каким-то именем очень тяжело. Есть 1 800 динамовских участников только Олимпийских игр, 300 — золотых призеров, 300 — серебряных, 300 — бронзовых», — заявил Елизаров.

В конкурсе могут принять участие жители района, спортсмены и болельщики. Затем экспертный совет выберет из предложенных вариантов 10 названий для внесения в Городскую межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц Москвы.

Участников финального этапа выберут по результатам всеобщего голосования на официальных страницах конкурса в социальных сетях проекта «ВТБ Арена парк» с 19 по 31 августа. Итоги конкурса объявят 9 сентября.