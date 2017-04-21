Сайт мэра и правительства Москвы опубликовал подробную статью о музейном городке Пушкинского музея, который планируется возвести на улице Волхонке к 2022 году.

Согласно архитектурной концепции «Ризосфера», предложенной архитектором Юрием Григоряном и бюро «Проект Меганом», квартал расположится на территории от станции метро «Кропоткинская» до Боровицкой площади. Тротуары на улице расширят и замостят гранитом с чугунными и бронзовыми элементами. Малый Знаменский и Колымажный переулки сделают пешеходными.

Квартал будет состоять из девяти главных площадей, которые свяжут внутренними проходами, улицами и бульварами. Главной улицей городка станет Волхонка.

На ней построят депозитарно-реставрационный и выставочный центр, куда переместят на хранение около 700 тысяч экспонатов. Часть депозитария будет открыта для посещения. Для выставок отведут зал высотой 12 метров и несколько галерей. С главным зданием депозитарный центр соединит подземная галерея.

Для отделки архитекторы собираются использовать декоративные навесные элементы различной формы, которые будут меняться в зависимости от освещенности и видовых характеристик пространств. Навесные элементы выполнят из керамики, алюминиевого сплава, бетона и натурального камня серых тонов.

В ансамбль включат научно-информационного центр «Дом текста» в доходном доме братьев Стуловых и две новых галереи — старых мастеров в бывшей городской усадьбе Вяземских-Долгоруковых и искусства стран Европы и Америки XIX—XXI веков в усадьбе Голицыных в Знаменском переклке. Здание правительственной автозаправочной станции 1930-х годов, которая находится на Волхонке напротив храма Христа Спасителя, также включат в музейный квартал.

Всего в музейном квартале на Волхонке будет девять зданий. В каждом из них организуют пространства для постоянной экспозиции и временных выставок, фондохранилища, магазины, лекционные залы, общественные зоны и кафе. Площадь Пушкинского музея при этом вырастет более чем в два раза и достигнет 105 тысяч квадратных метров. С 2019 по 2022 год главное здание музея будет закрыто на реконструкцию. Строительство музейного квартала Пушкинского музея обойдется почти в 22 миллиарда рублей.