На майских праздниках в Москве пройдет более 300 мероприятий, которые будут посвящены Дню весны и труда и Дню победы. Об этом со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщает «Интерфакс».

«Крупные массовые мероприятия пройдут и 1 мая, когда пройдет демонстрация профсоюзов. 9 мая пройдет парад на Красной площади и шествие „Бессмертного полка“», — заявил глава города. Также 28 апреля откроется городской фестиваль «Московская весна», совмещенный в этом году с фестивалем «Московская весна A Cappellа», в котором примут участие около 160 коллективов из разных стран и городов.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, что 1 мая в парках города откроется летний сезон и состоится шествие профсоюзов по Красной площади.

Военный парад на Красной площади 9 мая начнется в 10:00 и будет транслироваться на всех праздничных площадках и в парках города, в которых мероприятия начнутся в 13:00. В 18:55 будет объявлена минута молчания, а в 19:00 начнутся вечерние концерты, которые завершатся в 22:00 салютом.

Празднование Дня победы на ВДНХ пройдет в парке «Останкино» и на площади перед главным входом, где состоится выступление ансамбля песни и пляски имени Александрова. На Поклонной горе в 13:00 состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

«Различного рода праздничные мероприятия, посвященные Дню победы, также будут проходить в столице в течение всех майских праздников», — добавил Кибовский.