К осени должен открыться памятник жертвам политических репрессий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директор Государственного музея истории ГУЛАГа Романа Романова.

«Памятник будет шесть метров в высоту и 30 в длину. На сегодня уже две трети монумента отлиты в бронзе, одна треть собрана. Последняя, третья, часть сейчас находится в отливке. По планам открытие монумента пройдет 30 октября», —рассказал он.

Романов отметил, что из 160 миллионов рублей, необходимых на создание монумента, собрано почти 27 миллионов. Деньги на памятник вносят как крупные компании, так и сами репрессированные, а также их потомки. Монумент будет расположен на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова.

Он отметил, что памятник появится, даже если не удастся собрать сразу нужную сумму, так как концепция монумента многосоставная. «Если мы не успеваем получить эти деньги к открытию монумента 30 октября, то элементы, на которые сейчас не хватает денег, будут появляться чуть позже–, — объяснил Романов.