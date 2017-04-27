Ни один московский пляж не был одобрен по итогам первичного водолазного обследования дна водоемов из-за скопившегося там мусора. Об этом со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города сообщает информагентство «Москва».

«В период с 5 по 11 апреля водолазами проведено первичное водолазное обследование дна участков водных объектов, отведенных для купания. Ни один пляж не получил положительного акта водолазного обследования, что связано с достаточно большим количеством мусора, накопленного за осенне-зимний период (бутылки, фрагменты металлических конструкций, различный бытовой мусор, в том числе колесные диски, электроплиты и прочее)», — заявили в пресс-службе департамента.

Повторное водолазное обследование проведут с 10 по 15 мая. Работники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проверят наличие на пляжах информационных щитов и знаков безопасности.