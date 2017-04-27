Во время салюта по случаю Дня Победы цена входного билета на смотровые площадки храма Христа Спасителя повысится в три раза. Об этом со ссылкой на помощницу директора Фонда храма Христа Спасителя Людмилу Шмелеву сообщает «Интерфакс».

Она составит 750 рублей. Обычно билет можно купить за 250 рублей. «Плату на все четыре смотровые площадки мы поднимаем только раз в году и только на время салюта в честь Дня Победы. Это объясняется тем, что на работу выходят дополнительно два лифтера, электромеханика и сотрудника видеонаблюдения. Кроме того, значительно увеличивается расход электроэнергии и расходы по уборке смотровых площадок после их посещения», — рассказала Шмелева.

Она также отметила, что цену 9 мая повышают из-за дополнительных выплат сотрудникам, обслуживающим площадку, которые выходят на работу в праздничный выходной день. «При этом всем ветеранам, инвалидам будет обеспечено бесплатное посещение», — добавила Шмелева.