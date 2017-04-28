Государственный исторический музей 1 июня впервые за 30 лет откроет для посетителей парадный вход со стороны Красной площади. Об этом сообщает на портале московской мэрии.

Открытие парадного входа со стороны Красной площади приурочено к 145-летию музея. Пройти в здание музея через этот вход можно будет до конца лета.

Открытие входа даст посетителям возможность увидеть своды парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей — от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III.

Исторический музей с 1 июня и до конца лета будет работать без выходных.