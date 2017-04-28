В «Сокольниках» с 1 мая стартует новый проект «Межпарковый велопрокат», который делает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и общественным велопрокатом Velobike.ru. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Согласно этой программе арендовать велосипед можно будет в одном парке, а вернуть — в другом. Для этого понадобится зарегистрироваться при помощи телефона или банковской карты и оплатить доступ, а после ввести полученные логин и ПИН-код на руле велосипеда. Когда появится надпись «Удачной поездки», можно будет начинать прогулку. Первый маршрут проложат между «Сокольниками», садом имени Баумана и Таганским парком.

Поездки до получаса включены в стоимость доступа, за время свыше 30 минут берется дополнительная плата. Доступ на 24 часа стоит 150 рублей, на месяц —600, а на весь сезон — 1 200. Проект будет работать до 1 ноября.