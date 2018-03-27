Всего в промзонах продолжают строить примерно по 25 % от всех новых зданий в Москве. Власти также делают ставку на развитие промзон у МЦК: по планам мэрии, там должны построить 750 тысяч квадратных метров недвижимости, из них 300 тысяч квадратных метров — гостиницы, 250 тысяч — торговые площади и 200 тысяч — офисы. Сейчас из 208 оставшихся в городе промзон 120 либо уже застраиваются жильем, торговыми центрами, офисами и производствами, либо будут реорганизованы позже. Этого недостаточно: исполнительный директор института комплексного развития территорий Дмитрий Савин заявил The Village, что даже с такими темпами «на полную реорганизацию московских промзон в нынешних условиях российской рыночной экономики нужно бесконечное количество времени».

Что такое эти несколько миллионов квадратных метров недвижимости в промзонах в год? Скупил какой-то инвестор предприятие целиком и смог сделать там некое развитие, построив несколько зданий. Планы по развитию всех московских промзон у властей были — и мы ими занимались. Но пока проект разрабатывается, его смысл устаревает. На это влияют бизнес-сделки, смена власти, градостроительной политики и внешних экономических факторов.

Дмитрий Савин

Имея четкую политику развития города, эти территории можно развивать и возвращать городу, считает Савин. «Москва — не высокоурбанизированная территория. В классическом понимании города здесь очень мало. Высокоурбанизированная территория — центр Москвы, некоторые районы на периферии — и все», — отмечает Савин. Когда бывшее предприятие, где трудились сотни и тысячи людей, сдает все в аренду под склады, и там остается работать пять человек, оно перестает выполнять свою задачу места, где сосредотачиваются люди и рабочие места, уверен Савин. Три четверти промзон свою функцию не выполняют. Редевелопмент эту проблему частично решает — территории возвращаются в городской оборот, снова становятся общественными пространствами, где есть люди. Савин отметил, что не видит никакого смысла размещать промзоны в черте города: «во всем мире индустриальные зоны теперь сосредоточены в пригородах — это и с точки зрения экологии важно».

С ним не согласна Елена Короткова, руководитель Центра городской экономики КБ «Стрелка». «Меня пугает наше предубеждение относительно производства в городе. Посмотрите на мастерские на территории „Флакона“, на Artplay есть ребята, которые там же производят и продают очки, что-то еще. Не стоит воспринимать производственные функции как нечто абсолютно недопустимое в проектах редевелопмента», — рассказала она.

По ее словам, обращать внимание нужно не только на экологические проблемы, но и на островной характер московского редевелопмента — облагороженные промзоны так и остаются небольшими оазисами активности посреди сплошной жилой или промышленной застройки. Из-за этого, например, перестроенная «Арма» до сих пор воспринимается как отдельное от всего города пространство.