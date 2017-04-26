Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что государство «не может преодолеть недоверие к бизнесу». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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По мнению уполномоченного, перед контролирующими органами ставится задача «отслеживать все до мелочей», поскольку к предпринимателям относятся как к «потенциальным жуликам, которых во что бы то ни стало надо поймать».

По этим причинам в России очень сложно вести бизнес честно и прозрачно, отметил Титов, уточнив, однако, что коррупции со стороны контрольных органов стало меньше.

Ранее Федеральная налоговая служба направила своим инспекторам письмо с указанием ослабить давление на бизнес и перестать доначислять налоги за формальные нарушения.