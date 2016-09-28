Нефтетрейдинговая компания Gunvor выпустила заявление по поводу опубликованного накануне в СМИ расследования о «друге детства Путина», которым якобы является экс-акционер Gunvor Петр Колбин. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.

Согласно заявлению пресс-службы компании, Колбин являлся миноритарным акционером Gunvor в 2007 году. Участие Колбина в капитале сырьевого трейдера продолжалось около года. При этом участие Колбина не было стратегическим и сейчас полностью прекращено.

В релизе уточняется, что заявления «Дождя» о том, что Колбин был в Gunvor с 2005 по 2010 год, недостоверны. Кроме того, в 2010 году ни выручка, ни стоимость организации не находились на уровне 70 миллиардов евро, как утверждали СМИ, а финансовую отчетность аудировали PricewaterhouseCoopers или KPMG.

Ранее телеканал «Дождь» рассказал о дружеских связях президента России Владимира Путина с экс-акционером нефтетрейдинговой компании Gunvor Петром Колбиным. Последний оказался бывшим владельцем квартир, которые теперь принадлежат бабушке Алины Кабаевой.