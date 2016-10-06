Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что надзорные органы должны проверить детский турнир по смешанным единоборствам, который накануне прошел в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.

«Если это показывали по телевизору, и это соответствует действительности, то, наверное, безусловно, нокаутирование ребенка, да еще в телеэфире, это повод для того, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием», — прокомментирвал Песков.

При этом пресс-секретарь президента не стал давать личную оценку произошедшему, добавив, что надо разобраться «что было на самом деле».

В Грозном 4 октября прошли соревнования в семи весовых категориях Grand Prix Akhmat 2016. При этом во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) состоялись поединки не только профессионалов, но и детей. В том числе в боях принимали участие сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова: десятилетний Ахмад, девятилетний Зелимхан и восьмилетний Адам (уточняется, что дети дрались без дополнительной экипировки, в спортивных шортах и легких перчатках для занятий ММА). По правилам соревнований, утвержденным Союзом ММА России, до боев допускаются дети с 12 лет. В возрастных группах 12–13, 14–15 и 16–17 лет бойцы должны носить защитную экипировку и футболку-рашгард.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, возглавляющий Союз ММА России, раскритиковал в своем инстаграме проведение в Грозном боев с участием малолетних сыновей Рамзана Кадырова. В министерстве спорта России пообещали разобраться в ситуации.