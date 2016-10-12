Песков назвал слухами информацию о том, что он может сменить помощника президента. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков может занять новую должность — помощника президента по международным вопросам. Причиной ухода Юрия Ушакова, которого якобы сменит Песков, является то, что ему исполнится 70 лет. Помимо Пескова, среди потенциальных преемников Ушакова назывались посол России в Китае Андрей Денисов и несколько высокопоставленных сотрудников министерства иностранных дел.