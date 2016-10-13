Обновление: добавлен комментарий официального представителя Емельяненко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нападение на несовершеннолетнюю дочь бойца Федора Емельяненко, передает «Интерфакс».

В целом нападение на ребенка — это тоже совершенно недопустимо, это требует самых таких решительных мер по выявлению того, кто совершил нападение. Но в данном случае порекомендовал бы избегать каких-либо параллелей, каких-то там подозрений до того, как будет установлено, кто это совершил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, о ситуации доложено президенту Владимиру Путину «по сообщениям СМИ». Что касается личного отношения представителя Кремля к произошедшему, то Песков заявил: «Федор очень хороший мой товарищ, я с большим уважением к нему отношусь, и когда нападают на дочь товарища, это очень тревожно и неприятно».

UPD (14:44): Представитель бойца Федора Емельяненко Юлия Куклина прокомментировала ситуацию с нападением на дочь спортсмена. Ее слова приводит информагентство «Р-Спорт».

«Действительно, факт нападения на дочь Федора Емельяненко имел место. На данный момент девочка чувствует себя хорошо, в реанимацию она не попадала. С инцидентом разбираются правоохранительные органы. Сейчас ведется проверка. Ни одно предположение в СМИ не подтверждено в компетентных органах. Пока не следует делать какие-либо выводы, а тем более распускать слухи. О результатах расследования будет объявлено. Семья Емельяненко не дает комментарии по этому вопросу», — заявила Куклина.

Ранее официальных комментариев от семьи пострадавшей или ее официальных представителей не поступало.

12 октября «Р-Спорт» сообщил, что дочь российского бойца Федора Емельяненко, который недавно публично раскритиковал проведение в Грозном боев с участием малолетних сыновей Кадырова, избил неизвестный мужчина. После нападения дочка спортсмена попала в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, откуда была выписана 13 октября.