Издание «Медуза» поговорило с экспертами по поводу нового законопроекта Виталия Милонова о соцсетях, который запрещает, в частности, регистрацию там людям до 14 лет. The Village приводит цитату Евгения Красникова, пресс-секретаря соцсети «ВКонтакте».

Мы считаем предложенные меры недостаточно запретительными, и, на наш взгляд, документ нужно серьезно доработать. Нужно запретить просматривать мультфильмы детям, которые не сделали домашнюю работу, выходить из дома без шапки. Кроме того, нужно запретить носить [кроссовки] Air Max и подворачивать штаны. Мы, со своей стороны, готовы блокировать пользователей за двойки в четверти, а также за то, что они недоедают у бабушки. На наш взгляд, необходимо законодательно обязать пользователей социальных сетей сдавать нормы ГТО перед каждым входом в аккаунт. Освободить от этого можно только школьников-отличников и детей депутата Милонова. евгений красников, пресс-секретарь «ВКонтакте»

Другие эксперты также отнеслись к законопроекту негативно. «Такой степени абсурда и правовой безграмотности, как в тексте этого законопроекта, я давно не встречал», — высказался, например, руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Ранее Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», предлагающий запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет, запрашивать паспортные данные при регистрации, а также ввести специальный комитет по проверке опубликованной информации.