Миллиардер Алишер Усманов рассказал, зачем передал фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева особняк на Рублевке. Об этом он сообщил в интервью «Ведомостям».

Так, бизнесмен утверждает, что передал особняк в рамках обмена — взамен он получил принадлежавшую фонду землю рядом с собственным участком. По его словам, участок в Знаменском он купил для своей сестры, однако она не стала там жить. Идея обмена землей с фондом Елисеева у него возникла, когда тот рассказал ему о планах построить рядом с участком Усманова «пять больших особняков».

«Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок — 12 га — на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом», — сказал Усманов. Оба владения, по его словам, стоили около 50 миллионов долларов.

Самого Илью Елисеева Усманов «прекрасно знал со времен работы гендиректором „Газпроминвестхолдинга“», сказано в интервью.

Ранее Усманов пообещал подать в суд на оппозиционера Алексея Навального в связи с публикацией скандального расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем говорилось, что Усманов передал особняк фонду однокурсника Медведева. По словам бизнесмена, у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку тот ведет свои дела «прозрачно и законно», а его расходы на благотворительность превышают 100 миллионов долларов в год. «Ну не бывает такого, что просто берут и дарят особняки каким-то непонятным фондам, не публикующим отчетность. Я считаю, что это взятка», — ответил Навальный.