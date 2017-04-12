Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в своем блоге прокомментировал ответ Алишера Усманова на обвинения из-за передачи особняка на Рублевке фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева — однокурсника Дмитрия Медведева.

Усманов лжет как сивый мерин. Лжет, глядя в глаза. Лжет, несмотря на то, что его вранье разоблачается за две минуты любым человеком Алексей Навальный, политик

По словам Навального, данные Росреестра опровергают наличие у фонда «Соцгоспроект» участка размером 12 гектаров на Рублевке, на который Усманов, по собственному заявлению, обменял свою усадьбу в Знаменском.

Политик отмечает, что Усманов расширил свои владения, купив несколько участков у двух компаний — ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист Инвест». При этом усадьбу в Знаменском бизнесмен передал не компаниям, которым принадлежали эти участки, а фонду «Соцгоспроект».

Ранее Усманов рассказал, что передал особняк на Рублевке в обмен на принадлежавшую фонду «Соцгоспроект» землю рядом с другим своим участком. Также он пообещал подать в суд на Навального в связи с публикацией скандального расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам бизнесмена, у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку тот ведет свои дела «прозрачно и законно», а его расходы на благотворительность превышают 100 миллионов долларов в год.