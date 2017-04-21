Автором видео, где оппозиционера Алексея Навального сравнивают с Гитлером, может быть сам Навальный, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Не могу прокомментировать, администрация президента такими делами не занимается. Палитра мнений на этот счет достаточно обширная, есть аргументированная точка зрения, что упомянутые вами граждане сами могут стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом, зачем и для кого это нужно дмитрий песков, пресс-секретарь президента

Во вторник, 18 апреля, телеканал «Дождь» сообщил о решении Кремля запустить кампанию по борьбе с Навальным «как с Гитлером». После этого в Сети появился ролик, авторы которого использовали фашистскую символику и напоминали об участии политика в акциях «Русский марш» и сотрудничестве с осужденными по экстремистским статьям активистами. Пользователи интернета отмечали, что также видели его в кино перед сеансами и даже в общественном транспорте.