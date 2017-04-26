Директор «Левада-центра» Лев Гудков опроверг заказной характер опроса о рейтинге премьер-министра Дмитрия Медведева, назвав обвинения в ангажированности «неумной реакцией». Об этом сообщает «РБК».

Глава исследовательской организации отметил, что рейтинг премьер-министра снижается очень давно. «Люди устали от санкций, падения доходов и бесперспективности ситуации», — пояснил Лев Гудков.

[Медведев] в этом плане удобная фигура для канализации раздражения и недовольства в качестве не самостоятельного политика, а тени [президента] Путина Лев Гудков, директор «Левада-центра»

По словам руководителя организации, сотрудники «Левада-центра» проводили опрос за свой счет в порядке собственной инициативы. «Такого рода исследования мы ведем постоянно и по отношению к Медведеву с начала его избирательной кампании», — пояснил социолог.

Директор «Левада-центра» также призвал пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову извиниться «за лживое утверждение» и отметил, что такая реакция власти — это признак ее неуверенности «в своей легитимности и в своем праве на власть».



По данным «Левада-центра», отставку Медведева в той или иной степени поддерживают уже 45 % россиян. Полностью доверяют премьеру лишь 3 % опрошенных. Кремль объяснил резкое снижение рейтинга Медведева сложностями, связанными с организацией работы правительства. Пресс-секретарь главы правительства назвала опубликованное социологами исследование «политическим заказом».