Сервис микроблогов Twitter увеличил длину сообщений вдвое — теперь лимит составляет 280 символов. Допустимый объем твита изменили впервые за 11 лет существования соцсети.

Нововведение ввели для «языков, подверженных переполнению» — то есть тех, где отсутствуют иероглифы. Для японского, китайского и корейского сохранится лимит в 140 символов.

«Иногда мне приходится удалять слово, которое передает важный смысл или эмоцию, либо я вообще не отправляю свой твит. Запись на японском вмещает в одном твите больше информации, чем на английском, испанском, португальском или французском. Мы хотим, чтобы любой пользователь легко проявлял себя в твиттере», — прокомментировала изменение менеджер по продуктам Twitter Алиса Розен.

Сейчас обновление доступно в тестовом режиме небольшой группе пользователей, однако в ближайшее время оно коснется всех микроблогеров.

The Village собрал комментарии пользователей на эту тему.

Наконец то мы добились 280 символов. Предлагаю не останавливаться и требовать разные шрифты и разные цвета для текста. — sirrope (@badsirrope) 27 сентября 2017 г.

Нам не нужны 280 символов вместо 140 символов.

Нам нужно

РЕДАКТИРОВАТЬ ТВИТЫ

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Ы https://t.co/fRDBN4rxJu — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 26 сентября 2017 г.

Лимит в 280 символов — это предательство святой идеи Twitter. Вся идея была в простоте и лаконичности, потому что… (1/47) — Konstantin Panphilov (@panphilov) 26 сентября 2017 г.

"Твиттерские впервые пишут твит в 280 символов"

Репин, холст, масло pic.twitter.com/wp5Ix0YxKV — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 26 сентября 2017 г.