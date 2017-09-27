Из 140 в 280: Как твиттер отреагировал на увеличение лимита знаков
Сервис микроблогов Twitter увеличил длину сообщений вдвое — теперь лимит составляет 280 символов. Допустимый объем твита изменили впервые за 11 лет существования соцсети.
Нововведение ввели для «языков, подверженных переполнению» — то есть тех, где отсутствуют иероглифы. Для японского, китайского и корейского сохранится лимит в 140 символов.
«Иногда мне приходится удалять слово, которое передает важный смысл или эмоцию, либо я вообще не отправляю свой твит. Запись на японском вмещает в одном твите больше информации, чем на английском, испанском, португальском или французском. Мы хотим, чтобы любой пользователь легко проявлял себя в твиттере», — прокомментировала изменение менеджер по продуктам Twitter Алиса Розен.
Сейчас обновление доступно в тестовом режиме небольшой группе пользователей, однако в ближайшее время оно коснется всех микроблогеров.
The Village собрал комментарии пользователей на эту тему.
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