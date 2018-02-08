Реакция«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президента
Собрали самые яркие комментарии о лаконичности ЦИКа
Центризбирком представил бюллетень, который россияне получат на мартовских выборах. Фамилии претендентов на управление страной расположены в алфавитном порядке, а рядом с ними указаны необходимые сведения — где и кем работает политик и кто его выдвинул в президенты. Только у одного из восьми кандидатов оказалась максимально лаконичная биография — у самовыдвиженца Владимира Путина.
The Village собрал первые комментарии пользователей соцсетей о, пожалуй, главном избирательном документе 2018 года.
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