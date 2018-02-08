Центризбирком представил бюллетень, который россияне получат на мартовских выборах. Фамилии претендентов на управление страной расположены в алфавитном порядке, а рядом с ними указаны необходимые сведения — где и кем работает политик и кто его выдвинул в президенты. Только у одного из восьми кандидатов оказалась максимально лаконичная биография — у самовыдвиженца Владимира Путина.

The Village собрал первые комментарии пользователей соцсетей о, пожалуй, главном избирательном документе 2018 года.

очень смешно выглядит бюллетень на президентских выборах 2018. про всех написана вся биография и только у Путина так скромненько: царь, просто царь pic.twitter.com/Q0lHm8KlNe — Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) 8 февраля 2018 г.

Если идея самовыдвижения была ради того чтобы Путин визуально выделялся в бюллетене, то это гениально pic.twitter.com/MCoxzSfBB1 — Алексей Проворов (@provorov) 8 февраля 2018 г.

Наконец-то опубликовали будущий бюллетень pic.twitter.com/oNokozkSvm — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 8 февраля 2018 г.

Российский ЦИК утвердил бюллетень президентских выборов 2018 года.

Если честно, не ожидал, что он будет выглядеть именно так. Думал фамилию Путина хотя бы яркой рамочкой выделят или стрелочку какую-нибудь рядом нарисуют, я не знаю. pic.twitter.com/nfzbABmC97 — Артём Дерягин (@DerArto) 8 февраля 2018 г.

Еще бы триколором выделить — ulitkoved (@wtoetotakoe) 8 февраля 2018 г.

Еще одно доказательство ,что Собчак работает под Путиным — a$ap corgi (@shaddupp) 8 февраля 2018 г.