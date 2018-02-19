В выходные, 16 и 17 февраля, в соцсетях «вирусно» распространялись три художественных ролика, мотивирующие зрителя прийти на выборы. Титры и студии производства в них не указаны. Самым резонансным стал ролик про будильник: проспавшего выборы отца семейства на утро атакует военкомат, сын ходит в пионерской форме времен СССР, а жена взяла «на передержку» гея. Во «ВКонтакте» и на YouTube видео под разными названиями было загружено в фейковые и малопопулярные аккаунты. Мнения зрителей разделились: одни хвалили сюжет за креативность, другие обвиняли авторов в использовании социальных фобий. The Village рассказывает все, что известно об участниках съемочного процесса.

Вместе с исполнителем главной роли Сергеем Буруновым («Полицейский с Рублевки», «Последний богатырь») в эпизоде про будильник снялись Артем Сучков («Мафия: игра на выживание» и «Гоголь») — в роли «гея на передержке», а также Светлана Галка («Воронины», «Большая разница») в роли жены. В субботу все они отказались от комментариев The Village. Однако спустя сутки Светлана Галка сообщила радиостанции «Эхо Москвы» в Ярославле, что режиссером ролика был Александр Бойков. «Если говорить про мое отношение к выборам, то оно, как и у многих, сложное. Но в любом случае на выборы пойду», — добавила Галка.

The Village связался с Александром Бойковым, но тот заявил, что даже не знает, о каких роликах идет речь, и опроверг, что имеет к ним отношение. После этого The Village вновь связался со Светланой Галкой, и она еще раз подтвердила, что режиссером был именно Бойков. Любопытно, что в сетевых портфолио Бойкова — рекламные ролики СТС, ТВ3 и ТНТ, в том числе и для проектов «Полицейский с Рублевки», где снимался Сергей Бурунов, и «Гоголь», где снимался Артем Сучков. Во втором предвыборном ролике — про таксиста и беременную (который появился одновременно с первым) — роль водителя исполнил Андрей Пынзару, коллега Бойкова по съемкам промо для сериала «Молодежка», исполнитель одной из главных ролей в сериале.

Наконец, третий ролик — с парнем и девушкой в клубе — снимала в Кирове компания «Росвидео». В качестве студии использовался бар Kreen по улице Карла Маркса, 18. Главную роль исполнила Дарья Касьянова — руководитель и старший мастер студии бровей и ресниц Dashko из того же города. Она оказалась недоступна для комментариев. Продюсер «Росвидео» Андрей Дмитриев рассказал The Village, что заказчика у ролика нет и сценку придумала сама студия.

Андрей Дмитриев «Росвидео» У нас большая команда, 30 человек. Придумал ролик креативный отдел. Мы обсуждали тему выборов и зацепились за идею «Что значит быть взрослым». Она показалась наиболее цепляющей, будто на грани, — должна вызвать либо положительную эмоцию, либо отрицательную, хотя в кадре ничего страшного не происходит. Там только легкий поцелуй и диалог. Но тема задевает, и реакция получилась хорошей. Съемки проходили в Кирове в конце позапрошлой недели. Кастинг стандартный, давался сценарий на читку, все были знакомы. Гонорары были, минимальные: любой съемочный процесс оплачивается (в съемках участвовала массовка, в клубе тоже постановочная сцена). Заказчика не было, это была моя идея. Актеры, кстати, теперь звонят: они тоже не ожидали такого эффекта. Не могу сказать, почему [другие вирусные ролики] выпустили в один день, нам коллеги и друзья их скидывали — видимо, совпало.

Ничего страшного в теме нет, это была легкая провокация. Мы как бы разделяем гражданский долг. Было много комментариев про Путина. Мы не делали ролик в поддержку какой-то политической партии или лица, а хотели сделать просто социальный продукт. Сейчас в комментарии нам присылают много новых идей, и мы даже подумываем выпустить еще ролик. Возможно, он не будет так же популярен, как первый, но идея есть. Молодежь не любит выборы, потому что считает, что это не круто. Но все хотят быть взрослыми. Получается, нам удалось сковырнуть тему. Еще многие говорят, что похоже на рекламу контрацептивов, и мы сейчас думаем, может, правда продать ролик какой-нибудь компании. Ведь нужно будет поменять всего пару слов. «Росвидео» уже работало с политической рекламой раньше. В основном в нашем федеральном округе, для Нижнего Новгорода и Кирова. На прошлые выборы были ролики, когда губернатора выбирали, Госдуму. Но обычно это стандартизированные проекты: «Почему я голосую за Ивана Петровича? Потому что он сделал такие-то дела». Что-то вирусное пиарщики и политтехнологи не хотели раскачивать, потому что неизвестен эффект от таких видео.

Любопытно, что видеозапись «Девушка круто обломала парня. 18+» сначала тоже распространяли скрытно, через множество малопопулярных аккаунтов в соцсетях. Кроме того, по мотивам ролика был запущен флешмоб #мненедали, который поддержал даже журнал Maxim. Дмитриев заявляет, что к распространению его студия не причастна и никаких контрактов с компаниями по раскрутке он не подписывал: «Просто скинул ребятам, чтобы они покидали во всякие группы». Cтоит упомянуть, что управляющий партнер «Росвидео Production» Михаил Черепанов в 2016 году получил премию «Электронная электоральная политика» за онлайн-проект «Предвыборный ролик „Хватит пи...“ для партии „Родина“». Черепанов также является председателем петербургского «GR-клуба» (объединяет политтехнологов и корпоративных лоббистов).

Остается неизвестным, был ли у этих трех роликов общий заказчик и какой бюджет проектов. Элла Памфилова сейчас отрицает причастность к ним и самого ЦИК, и компании «ИМА-консалтинг», которая по госконтракту занимается продвижением выборов: «Все ролики, которые наши, — с нашим логотипом», — сказала Памфилова «Коммерсанту». Напомним, «ИМА-консалтинг» по госконтракту разрабатывает всего около 50 роликов к выборам еще с ноября. Памфилова заявляла, что они будут «разной стилистики», в том числе «и с юмором». «Надеюсь, что скучно не будет», — подчеркивала глава ЦИК. Раскручивает и распространяет предвыборные материалы другая компания — «Михайлов и партнеры».

Что не так с роликом про гея на передержке?

Алексей Фирсов политконсультант, руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Во-первых, туманен его замысел. Совершенно ведь очевидно, что никакой мобилизационной задачи он не решает. Никто, кроме дебилов, не воспримет данные сообщения в качестве реального сигнала идти на выборы. Есть ли у возникшего хайпа другая цель? Или заказчик не разделяет финальные и промежуточные цели? Второй момент — стилистика. Можно согласиться, что избирательной кампании не хватает остроты. Но зачем мост к последнему сроку Путина окрашивать в данную эстетику? Вроде бы речь идет о вхождении в период, когда президент будет фиксировать свое место в истории. И третье, понятно, что определенным слоям электората месседжи понравятся. Однако зачем выставлять себя дебилами перед другими группами? Все это в комплексе рождает сомнение в адекватности заказчика. Но, с другой стороны, в наше время нет никаких гарантий, что ролик придумали совсем с другими целями. Например, вызвать именно эту дискуссию. Можно в жанре многоходовки предположить, что ролик сделали явные или скрытые либералы, чтобы мобилизовать как раз противоположный лагерь, возмущенный картинкой.

Иван Давыдов колумнист, в 1998–2002 годах эксперт «Фонда эффективной политики» Все, что не запрещено, можно использовать в агитации, конечно, а гомофобия у нас вполне в почете, поощряется государством и даже продвигается законодательно. Но с этими роликами действительно что-то не так. Во-первых, с площадкой не угадали: на ТВ не разместишь непонятно чей ролик, а в интернете ролики нарвались на критично настроенную аудиторию, которая вовсе не готова восхищаться такого рода юмором. Но это мелочь. Главная проблема связана не с качеством роликов, а с качеством кампании: чтобы пугать избирателя, нужен конфликт. А в этой кампании никакого конфликта нет, все, включая участников выборов, знают, чем выборы кончатся. Конфликт приходится изобретать, и получается это довольно неуклюже: будущее, которым пугают обывателя в ролике, строит ведь, а отчасти уже построил Путин. Здесь и милитаризация, и порывы к тотальному контролю, и плохо замаскированный под Совок дикий капитализм (пионер, который в ролике просит у папаши четыре миллиона — то ли «на охрану», то ли и вовсе на «храм»). Думаю (это только гипотеза, версия, что некто это все сделал по доброй воле и по зову сердца, тоже имеет право на существование), авторов скрывают, чтобы не спалить заказчиков. Мир наш прозрачен, выяснить, кто с кем раньше работал, довольно легко. А как только всплывает заказчик, появляются неприятные вопросы. Если это сделал ЦИК, то отдельные кандидаты могут уловить в ролике негатив в свой адрес, что недопустимо. Если штаб одного из кандидатов, то как ролик оплачивался? ЦИК — совсем кондовая организация, живущая в каких-то брежневских временах. Гляньте официальные ролики за явку, которые крутятся на ТВ. Это сон, тоска и карамельки, а тут какой-никакой креатив. Интереснее вспомнить, как администрация президента грозилась еще прошлой весной перебить оппозиционную видеоактивность в интернете собственной видеоактивностью и нанимала второсортных рэперов снимать ролики против участия в уличных митингах. Думаю, заказчика надо искать там же (еще один ответ на вопрос, почему авторов прячут, — да потому, что АП в принципе ничем подобным не имеет права заниматься). А в том, что для них важна явка, новости нет. За явку бьются любыми средствами, привлекая к агитации всех — от школьников до работников ЖЭКов. Ну и в Сети (где позиции сторонников бойкота сильны) пытаются говорить с потенциальными избирателями на понятном им языке.

В подготовке материала принимала участие Елена Верещагина.

Обложка: YouTube