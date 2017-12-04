Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то страной следующие шесть лет вновь управлял бы Путин. О готовности отправить действующего президента на четвертый срок заявили 75 % россиян, которые уже определились со своими предпочтениями и не собираются портить бюллетень. О своих критериях выбора они рассказали исследовательскому центру «Ромир».

The Village проанализировал отчет и выяснил, чем остальные кандидаты привлекают избирателей и почему им лучше обойтись без сенсационных заявлений, если они не хотят загубить карьеру.

Кто, если не Путин

О нежелании идти на президентские выборы заявили 11 % россиян. Каждый сотый собирается испортить бюллетень, а еще 8 % пока не знают, за кого голосовать. Из оставшихся 80 % лишь четверть выбрала бы не Путина.

Первое место среди альтернативных кандидатов досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Он набрал 8 % голосов, покорив избирателей своей честностью, умом и прямолинейностью. Второе место досталось главе КПРФ Геннадию Зюганову. Своими 7 % он обязан коммунистической идеологии и многолетнему политическому опыту.

На третьем месте с 3 % голосов оказался Алексей Навальный, которому действующее законодательство не дает баллотироваться в 2018 году из-за судимости по делу «Кировлеса». Избиратели поддерживают основателя ФБК за то, что он борется с олигархами и коррупционерами. Также им нравится, как он доносит до людей современные взгляды на устройство страны. По мнению сторонников Навального, он — лучшая оппозиция действующей власти в целом и Путину лично.

Четвертое место в альтернативном топе поделили лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Справедливой России» Сергей Миронов и кандидат «против всех» Ксения Собчак. Они набрали по 2 % голосов. За Явлинского высказались те, кому важно, чтобы президент был образован и разбирался в экономике. Миронов подкупил сторонников своей скромностью. А за Собчак готовы голосовать те, кто хочет видеть в политике новые лица, в том числе умных женщин. При этом телеведущая возглавила и антирейтинг: 64 % заявили, что точно не поддержат ее на выборах.

Кем себя считают россияне

Мужская версия Место Политические воззрения Доля, % Я — коммунист 25 Я — патриот 23 Я — демократ 19 Я — либерал 14 Я аполитичен 11 Женская версия Место Политические воззрения Доля, % Я — демократ 20 Я аполитична 19 Я — коммунист 18 Я — патриот 17 Я — либерал 10

Кому не суждено стать президентом

Каждый сотый опрошенный хотел бы видеть президентом некоего «другого кандидата». Его предвыборная программа или патриотический настрой не так важны, как честность, ум и желание бороться с кумовством, бедностью и плохой медициной. И идеальная репутация, на составляющие которой все-таки смог повлиять действующий режим.

60 % россиян заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют за человека с судимостью. 56 % откажут политику, употребляющему наркотики, а 74 % проигнорируют кандидата с психическими заболеваниями. 44 % никогда не поддержат на выборах представителя ЛГБТ. Более того, вдобавок к личной жизни избиратели хотят контролировать и духовные пристрастия будущего президента — 15 % полагают, что он не может придерживаться нетрадиционных конфессий. Столько же выступают против революционеров, призывающих к изменению действующего строя. Наличие у кандидата иностранного гражданства (34 %), активов за рубежом (34 %) или непонятных источников доходов (26 %) также автоматически лишает его голосов. Как и любые упоминания о связях с действующей властью (10 %).

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