ИсследованиеВыборы-выборы: Кто не сможет заменить россиянам Путина
И за что избиратели любят Жириновского, Навального и Собчак
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то страной следующие шесть лет вновь управлял бы Путин. О готовности отправить действующего президента на четвертый срок заявили 75 % россиян, которые уже определились со своими предпочтениями и не собираются портить бюллетень. О своих критериях выбора они рассказали исследовательскому центру «Ромир».
The Village проанализировал отчет и выяснил, чем остальные кандидаты привлекают избирателей и почему им лучше обойтись без сенсационных заявлений, если они не хотят загубить карьеру.
Кто, если не Путин
О нежелании идти на президентские выборы заявили 11 % россиян. Каждый сотый собирается испортить бюллетень, а еще 8 % пока не знают, за кого голосовать. Из оставшихся 80 % лишь четверть выбрала бы не Путина.
Первое место среди альтернативных кандидатов досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Он набрал 8 % голосов, покорив избирателей своей честностью, умом и прямолинейностью. Второе место досталось главе КПРФ Геннадию Зюганову. Своими 7 % он обязан коммунистической идеологии и многолетнему политическому опыту.
На третьем месте с 3 % голосов оказался Алексей Навальный, которому действующее законодательство не дает баллотироваться в 2018 году из-за судимости по делу «Кировлеса». Избиратели поддерживают основателя ФБК за то, что он борется с олигархами и коррупционерами. Также им нравится, как он доносит до людей современные взгляды на устройство страны. По мнению сторонников Навального, он — лучшая оппозиция действующей власти в целом и Путину лично.
Четвертое место в альтернативном топе поделили лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Справедливой России» Сергей Миронов и кандидат «против всех» Ксения Собчак. Они набрали по 2 % голосов. За Явлинского высказались те, кому важно, чтобы президент был образован и разбирался в экономике. Миронов подкупил сторонников своей скромностью. А за Собчак готовы голосовать те, кто хочет видеть в политике новые лица, в том числе умных женщин. При этом телеведущая возглавила и антирейтинг: 64 % заявили, что точно не поддержат ее на выборах.
Кем себя считают россияне
Мужская версия
Место
Политические воззрения
Доля, %
Я — коммунист
25
Я — патриот
23
Я — демократ
19
Я — либерал
14
Я аполитичен
11
Женская версия
Место
Политические воззрения
Доля, %
Я — демократ
20
Я аполитична
19
Я — коммунист
18
Я — патриот
17
Я — либерал
10
Кому не суждено стать президентом
Каждый сотый опрошенный хотел бы видеть президентом некоего «другого кандидата». Его предвыборная программа или патриотический настрой не так важны, как честность, ум и желание бороться с кумовством, бедностью и плохой медициной. И идеальная репутация, на составляющие которой все-таки смог повлиять действующий режим.
60 % россиян заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют за человека с судимостью. 56 % откажут политику, употребляющему наркотики, а 74 % проигнорируют кандидата с психическими заболеваниями. 44 % никогда не поддержат на выборах представителя ЛГБТ. Более того, вдобавок к личной жизни избиратели хотят контролировать и духовные пристрастия будущего президента — 15 % полагают, что он не может придерживаться нетрадиционных конфессий. Столько же выступают против революционеров, призывающих к изменению действующего строя. Наличие у кандидата иностранного гражданства (34 %), активов за рубежом (34 %) или непонятных источников доходов (26 %) также автоматически лишает его голосов. Как и любые упоминания о связях с действующей властью (10 %).
Обложка: Christian Schwier — stock.adobe.com
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