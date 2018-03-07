Исследование«Бывает баба-человек»: Что мужчины думают про женщин на самом деле
Социолог провела 40 интервью с российскими мужчинами
8 Марта в России празднуют с помощью открыток и поздравительных речей, которые мужчины посвящают женщинам. В противовес слащавым пожеланиям социолог Марина Юсупова, которая несколько лет изучала российских мужчин, делится с The Village частью своего исследования, в которой мужчины признаются, что на самом деле думают о женщинах, об их интеллекте, предназначении в мире, феминизме и домашнем насилии. Само исследование, о котором мы писали в прошлом году, стало основой докторской диссертации, которая скоро выйдет в виде книги.
Текст
Марина Юсупова
Иллюстрации
Несколько лет назад для своей докторской диссертации я собрала 40 жизненных историй российских мужчин, живущих в России и Великобритании. Цель работы заключалась в том, чтобы понять, как мужчины разных поколений, профессий, с разным уровнем образования и семейного статуса понимают мужественность и проживают ее в своем жизненном опыте. Помимо вопросов о личной жизненной истории, я напрямую спрашивала своих информантов, считают ли они себя мужчиной и, если считают, почему.
Чтобы объяснить, что такое мужчина, люди тем или иным способом должны опереться на некоторую систему координат. Мужчинность, например, может объясняться через социальные практики (зарабатывание денег), индивидуальные качества (порядочность), положительные архетипы (успешный предприниматель), отрицательные архетипы (предатель родины), ролевые модели (Владимир Путин) и так далее. В процессе анализа интервью я постепенно перешла от изучения индивидуальных биографий к изучению смысловых систем координат, на которые опирались респонденты. Другими словами, я не анализирую отдельных людей, а только те культурные ресурсы, образы, отсылки, модели, которые они использовали для того, чтобы объяснить мне, что такое мужчина, и показать, что они таковыми являются. Этот подход оказался очень плодотворным, так как показал, что мужчины, которые инвестированы в создание, казалось бы, очень разных маскулинностей, зачастую опираются на одни и те же системы координат.
Марина: Скажи, пожалуйста, что для тебя значит выражение «настоящий мужчина»?
Сергей (32 года, водитель, Россия): Ну, настоящий мужчина, я считаю, что это в первую очередь человек универсальный, вот, который, ну, как это говорят, и в воду войдет, и коня на ходу остановит.
Марина: Так это же про женщину!
С.: Ну, в принципе, к мужчине тоже подходит.
Исследование показало, что рассуждения о женщинах — это точка опоры для практически любой попытки определить, что такое мужчина. Женщина или женственность — это главная негативная точка отсчета мужчины и мужественности. Когда мои информанты рассуждали о женщинах, они преподносили это как свое личное мнение, свой личный опыт, умозаключения, наблюдения и так далее. Однако тот факт, что и тинейджеры, и пенсионеры, и доктора наук и водители маршрутных такси, в моих материалах часто транслируют один и тот же нарратив о женском предназначении, говорит о том, что мы имеем дело не с отдельно взятыми мнениями отдельно взятых людей, а с широкими культурными установками.
Так как я собирала жизненные истории (а не просто интервью о маскулинности), зачастую было хорошо видно, что некоторые суждения о женщинах и мужчинах не имели никакого отношения к реальной жизни отдельно взятого респондента. Например, сама история жизни могла указывать на то, что и мать, и сестра респондента работали всю свою жизнь, а его жена занимала более высокооплачиваемую позицию, но на прямые вопросы о мужчинах и женщинах он отвечал, что мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага. Эта и подобные ей установки так сильно укоренены в культуре, что, когда они приходят в противоречие с реальностью, именно реальность оказывается в проигрыше. Люди часто отрицают или игнорируют реальность в пользу подобных идеологических канонов.
Марина: Как вы думаете, где сложнее быть женщиной: в России или в Англии?
Филипп (37 лет, программист, Великобритания): Мне кажется, и там, и там сложно женщинам. Такая судьба у вас.
Мои материалы демонстрируют и другого типа противоречия. Воспевание женщин, рассказы о глубоком к ним уважении практически всегда соседствуют со снисходительным изображением женщин как существ, живущих по каким-то иным законам. Существ милых, но не вполне полноценных. Даже самые прогрессивные и образованные респонденты, мужчины, осуждающие дискриминацию женщин, использовали выражения «женская логика», «женский мозг» и ссылались на неадекватность женщин во время менструального цикла. Только два участника исследования были последовательны в своих суждениях о женщинах как о полноценных людях (один в России, и один в Великобритании). Остальные 38 интервью были либо последовательно уничижительными по отношению к женщинам, либо противоречивыми.
Мы рождаемся и живем в дискурсах про то, что мужчины — сильные и рациональные лидеры, а женщины — слабые, эмоциональные и не способны к интеллектуальной или управленческой работе. Эффект обильного повторения создает в нас ощущение, что подобные суждения и оценки являются истинными. Как следствие, они часто воспроизводятся с очень умным лицом как доказанный и хорошо известный науке факт. Однако единственный известный науке факт в том, что подобные разговоры сильно вредят женщинам, их самооценке и представлениям о самих себе. Эти разговоры буквальным образом уничтожают настоящее и будущее женщин всех поколений. Их веру в себя, их человеческое достоинство и возможность полноценно реализовать свои таланты.
Если вы действительно хотите сделать женщинам приятное 8 Марта, не вовлекайтесь в эти разговоры и одерните тех, кто это делает.
Здесь я публикую то, что мужчины, которых я интервьюировала для данного проекта, сказали о женщинах. Все интервью проходили один на один и были записаны на диктофон. Все последующие цитаты — это прямая дословная речь респондентов. Это не репрезентативная выборка моих материалов, а слова, которые мужчины не постеснялись сказать мне, глядя в лицо.
О женском интеллекте
Женщины
Мужчины
Общее количество выпустившихся бакалавров, магистров и специалистов в 2015 году
57 %
43 %
Руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций на начало 2015/2016 учебного года
83 %
17 %
Персонал государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования на начало 2015/2016 учебного года
63 %
37 %
Профессорско-преподавательский состав
57 %
43 %
Заведующие кафедрами
43 %
57 %
Деканы факультетов
42 %
58 %
Ректоры
16 %
84 %
Данные доклада «Женщины и мужчины России» Федеральной службы государственной статистики, 2016
Борис (51 год, музейный работник, Великобритания): Есть женщины, которые, мне кажется, не хотят быть женщинами или стесняются, или у них какие-то комплексы и они пытаются равняться с мужчинами в областях, где им не стоит этого делать. Я в своей жизни встречал несколько женщин, которые по своему интеллектуальному потенциалу ну просто зашкаливали. Большинство знакомых мужчин они могли просто за пояс заткнуть. Но таких мало. Такая женщина, конечно, может оставаться женщиной, но она почти всегда превращается в «синий чулок». Она где-то там в своей области крутится, но удачна ли у нее личная жизнь? Чаще всего, я думаю, нет. Скорее всего, она будет одинокая волчица. Настоящая женщина — она другая... Она не должна стремиться соперничать с мужчиной. Чувство соперничества — это чисто мужская черта. У женщин не должно быть этого. Я могу ошибаться, конечно. Кто их, женщин, поймет...
Виктор (45 лет, доцент ВУЗа, Россия): Мозги у баб другие совсем. Но, вот, знаешь, пренебрежения к женскому сознанию во мне нету. Хотя, знаешь, в чем дело там? Вот классификация баб: бывает баба-баба, бывает баба-человек. Вот баба-человек — это моя первая бывшая, например. У нее сознание мужского типа, то есть оно интеллектуальное. Там есть аналитика, есть эрудиция и все что угодно есть, но в любом случае вот этот интеллект женский — это жалкое подобие [интеллекта] мужского. Потому что мужское сознание, оно интеллектуальное в любом случае. А баба-баба к этому не стремится, она просто и так все знает. И ей не нужно рассуждать. Вот, знаешь, кстати говоря, вот Иван Бунин отмечал как одну из основных женских черт способность к недуманию. Вот ей не надо думать. Мужику надо, а женщине не надо. Вот она живет, не испытывая какой-то мучительной необходимости осознавать, что происходит, анализировать, сравнивать факты, делать выбор. Ей это не нужно.
О женском предназначении
Виталий (29 лет, фотограф, музыкант, Россия): Я считаю, что у женщины основная задача — привести потомство. Больше у женщин никаких задач нету в этой жизни.
Виктор (45 лет, доцент ВУЗа, Россия): Все это социальное равенство, феминизм и остальное прочее, они сыграли очень злую шутку с женщинами. Они, дуры, забыли, зачем они нужны. [Они нужны, чтобы] рожать. Ну, они забыли, понимаешь, им кажется, что нужно получать удовольствие от жизни, чего-то достигать. Чисто МУЖСКИЕ черты они себе начали присваивать. Ты думаешь, они стали более счастливыми от этого? Как бы не так! Скорее наоборот. Это противоестественно. Знаешь, у меня такое ощущение, что женщина, она должна ПРИНАДЛЕЖАТЬ. В этом ее счастье — быть чьей-то. А вот этот социальный вектор современный — быть независимой, быть самодостаточной — вот это вообще ругательное слово для женщины, по-моему. Самодостаточные женщины — это кошмар.
Рожать и растить детей — никакого удовольствия в этом нет, кроме доброты там, радости и тепла. Какое-то там удовольствие другое, когда это тельце хватает тебя ручонками за нос или за волосы. Вот ты это можешь назвать удовольствием вот именно в МУЖСКОМ понимании? Ничего подобного. Вот НИЧЕГО ПОДОБНОГО! А в женском, я думаю, да. [Для женщины] это и приятно, и удовольствие в этом есть какое-то, мужчине непонятное... Мужская модель удовольствия — это агрессия и захватничество. Я захватил, я получил.
О роли женщин в истории
Артем (22 года, выпускник университета, Россия): Как говорила моя учительница по биологии: «Природа экспериментирует прежде всего на мужчинах». За женщинами идет репродуктивная функция, и здесь у нее должно быть все прагматично, стабильно, четко, чтобы было хорошее, здоровое потомство. А мужчины склонны к адвентуре, к новым открытиям. Отсюда и гении — в основном это только мужчины. Я думаю, ты с этим не будешь спорить. Если бы женщины обладали теми же чертами, характерами и способностями, что и мужчины, тогда бы женщины доминировали над мужиками, а не наоборот. Что-то я не видел, чтобы женщины поднимали революции, восстания, чтобы за женщиной шли народы и чтобы женщины создавали такую идеологию, за которую бы люди бились насмерть. Что-то я такого не видел. Здесь, опять же, это естественное положение вещей, потому что я беру копье и иду убивать хищника, а ты этого сделать не можешь.
Да, немножко жизнь-то за 5 тысяч лет-то видоизменилась. Ну, при всем при этом сейчас до сих пор у нас считают, что мужчина — это добытчик. Только сейчас мы пашем на работе. Ты просто не злись, когда я об этом говорю. На самом деле, представь себе, если бы женщины обладали более сильными качествами, ярко выраженными, то не было бы никакой дискриминации тогда. А то: «Вот мы какие, нас не пускали в университет, мы не могли вот учиться, мы только вот еда, готовка, и никакого вам ни образования и ничего совершенно». Да ну, е-мое! Перебили бы нас всех к чертовой матери, если поработители такие здесь!
О насилии над женщинами
В разных источниках со ссылкой на МВД приводятся данные о смерти от 10 до 14 тысяч женщин ежегодно: последнюю цифру для наглядности часто представляют как «40 смертей в день».
«По данным МВД, в России 40 % всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье. В 2013 году от преступных посягательств погибли более 9 тысяч женщин, более 11 тысяч женщин получили тяжкий вред здоровью. В 2014 году более 25 % зафиксированных в стране убийств были совершены в семье, и тогда же зарегистрировано почти 42 тысячи преступлений в отношении членов семьи. За шесть месяцев 2015 года уже зафиксировано около 2 тысяч убийств и более 5 тысяч фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», — это фрагмент из выступления доктора политических наук, главного научного сотрудника Института социологии РАН, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Светланы Айвазовой на недавней встрече СПЧ с президентом Путиным. Источник: «Новая газета»
Сергей (32 года, водитель, Россия): Есть женщины, которые говорят: «Если мой любимый мужчина меня ударит хоть раз, я собираю чемоданы и ухожу». А кто-то ждет этого. Ну типа, мужчина, который за провинность не ударяет, вот это и есть мужчина-тряпка, ненастоящий мужик. То есть я заслужила — бей мне в лицо. Ну, они не говорят. Они этого ждут. В открытую они не скажут, это ведь то же самое, что, если девушке понравился парень и она ждет, когда он её поцелует. Но она же не скажет: «Ну, целуй меня скорее!» Нет. Если он ее не поцелует: «Ну, вот, застенчивый какой-то, неуверенный». Ну я вот слышал, там девушка рассказывает: «Я пришла домой выпимшая, там не вовремя, просрочила там три часа или чо. Ой, я так летала, так летала по квартире». Ну и она как бы с каким-то придыханием говорила то, что вот, ее наказали, то, что так делать нельзя.
Виталий (29 лет, фотограф, музыкант, Россия): Я никогда их [женщин] не бил. Они меня любили всегда за это. Но в порывах пьянки я отшвыривал пару раз так, что летели только одни сандалии. Чтобы от меня отвалили, все просто, понимаешь? Я обладаю умом, понимаешь. Я могу женщину тремя словами на место посадить. Вообще сказать, кто она, что она и вообще, извините меня, вы все у меня на шее сидите, а не я у вас. Встали отсюда и вышли вон! Все, до свидания. Вопросы все закончены. Каждый свое место должен знать. Не надо никому по шее бить, без слов должно было понятно, что на эту тему лучше не разговаривать. Если ты что-то будешь делать не то, могут возникнуть проблемы. А женщины своими мужчинами многие повелевают. Он превращается в тряпку. «Принеси мне то, подай мне это, я сказала к маме». ***. Я на рыбалку еду. Когда ты уже десять раз к маме ездил, то уже на 11-й раз ты должен сказать: «Мне *** (надоело) к твоей маме ездить. Она у тебя *** (ненормальная). И ты ***(ненормальная)». Все. Вопросы? А бить, что ее бить-то, когда она слабая? Это даже не в прикол. Бить надо, когда азарт какой-то есть, выбьешь ты из него дурь или не выбьешь. А бабу чо бить? Никогда этим не пользовался, силой мужской. Бабу я всегда на место словами поставить смогу. Она какая бы ни была из себя красавица, но есть три слова «у тебя ноги кривые», и она будет стоять два дня перед зеркалом и в тишине говорить: «Вот *** (урод). Ну, где же кривые-то, а?» Все уязвимы очень легко. И без рукоприкладства можно вывернуть, поставить на место. Я вот живу всю жизнь со своими женщинами, нет никаких проблем.
Олег (36 лет, татуировщик, Россия): Нет, женщину, конечно, ты не ударишь, ни свою, ни чужую. Но раньше я своей, когда всех проводил, мог не только по роже всечь, я по роже не бил. Я просто снимал ремень кожаный и просто по жопе ее так хлестал, что она аж синела. И я от нее ушел, от такой женщины, которая, короче, перед моими глазами моему другу моего дома сказала: «Привет, пока, короче, пошел на хрен». Она не оказала, понимаешь, внимания моему гостю, который являлся моим братом, которого я знал с самого рождения. Мы с ним такие истории прошли в жизни, что ты у меня можешь быть заменима другой женой, а он у меня останется всегда, на кого я, ***, свое плечо опираю.
Виктор (45 лет, доцент ВУЗа, Россия): Это ужасная цена, сомнительное благополучие просто-напросто прицепиться к мужику. Женщина должна быть чьей-то, ничья женщина — несчастная женщина. Вот за то, чтобы быть ЧЬЕЙ-ТО, она этому козлу должна подчиняться. А он не бог весть какой, он может даже страшный козел. Ну, он просто не очень интересный, какой-то, ну, такой — никакой. Вот именно ему никакому ты такая особенная должна подчиняться, потому что если ты не будешь подчиняться, то получишь по морде и уйдешь. Ну, может не получишь, но все равно уйдешь. Ну, скандалы будут. Такая цена, на самом деле. Тут может быть речь не идет о прямой расплате личностью. Речь идет о терпении, о необходимости находить компромисс. Вот он на самом деле тебя недостоин, но, если ты не будешь искать с ним компромисс, ты останешься ничья. Вот такая расплата.
О женских обязанностях
Женщины проводят более четырех часов в день, выполняя неоплачиваемую домашнюю работу. Для мужчин эта цифра существенно ниже: 1 час 30 минут. Это общемировые цифры. Региональные, национальные и социально-экономические различия внутри стран очень велики. Тем не менее общая тенденция заключается в том, что женщины работают больше часов в день, чем мужчины, однако уровень их дохода существенно ниже.
«Благодаря выполняемой ими непропорционально высокой доле работ по уходу, у женщин остается меньше времени, чем у мужчин, для другой деятельности, в том числе для оплачиваемого труда и образования, а также меньше свободного времени, которым они могут пользоваться по своему усмотрению».
Александр (36 лет, волонтер в городском центре, Великобритания): Я считаю, что женщине вообще сложнее жить, чем мужчине. Если мужчина посмотрит внимательно, сколько вещей должна сделать женщина за день, он сойдет с ума. Ну а женщине это нормально. Они это делают каждый день. То есть они обязаны все это выполнять и следовать каким-то правилам, от которых любой мужчина бы, наверное, повесился.
Женщина работает, она должна смотреть за детьми, она должна как-то уделять внимание им, должна уделять внимание мужу. Плюс еще она должна смотреть за собой, потому что женщина не может так просто, как мужчина, там утром надел штаны и пошел грязный, немытый, небритый. Я даже не знаю, как женщине хватает на все это времени. Не все это понимают. Это приходит с возрастом. Пока ты молодой мужчина, тебе кажется, что это нормально, так оно и должно быть, все это легко, что просто вот такая женщина родилась, она такая и должна быть, все это само собой. То есть мужчина не думает об этом на самом деле никогда.
В мужском кругу это считается как бы автоматическая обязанность женщины. Мужчине это типа необязательно. Это не его работа. То есть ему достаточно, что он пошел на работу, принес деньги в семью — и на этом все. Почти все мужчины так думают.
Антон (42 года, охранник, Россия): Про женщин у меня все однотипно. Мне главное, чтобы была хозяйка. Все. Чтобы не я там все делал, а чтобы женщина делала. Пришел — тебе наготовлено, чисто, аккуратно в доме, поглажено. Гладить не люблю сам.
Павел (66 лет, предприниматель, отставной военный, Россия): Один мой знакомый, ему 73 года, у него умерла жена. Это страшное дело одному мужику в таком возрасте доживать свой век. Женщине проще значительно. Другой пример. Ей — 51 год, ему — 53. Он умирает. Достаточная семья была. Он полковник тоже. По даче соседи они, служили вместе мы с ним. Он в Москве деньги хорошие зарабатывал, где-то получал 400 тысяч в месяц в Москве, ну, жили нормально. И он умирает. Ну, понятно, это горе, о чем говорить. Вот годовщину смерти отмечали, уже чувствую, что она как-то приспособилась к этой жизни. Да, такого достатка нет, но она приспособилась. Она берет эту дачу, которую они вместе строили, сдает в аренду на всякие мероприятия, пашет там, убирает все, стирает, что надо, все делает. То есть человек приспособился, она уже живет самодостаточно. Мужчина этого бы не сделал никогда. Это я могу смело заявить. Он бы или запил, или загулял, я не знаю, че там, или просто от тоски подох. Это я просто по себе сужу. Поэтому я сказал жене, пусть Он [Бог] меня сначала приберет, а потом уже тебя.
Да, ты обязан помогать жене своей. Все, что надо, я делаю, допустим. Посуду помыть не отказываюсь, полы, если надо, помою и постирать могу. Гладить — нет, и шить там — нет. Современные [мужчины] тоже не думаю. Тогда пусть он женщиной становится, если ему это нравится. Мужчины, ну, пусть женщинами станут.
О женщинах в политике
М.: Скажи, пожалуйста, кто для тебя является образцом женственности?
Юрий (34 года, работник фармацевтической компании, Великобритания): Ну, такого образца [женственности] нет у меня. Вот если ты мне скажешь — сравни «А» и «Б», я скажу, кто для меня является более женственной, и смогу обосновать, почему.
М.: Ну, хорошо. Ксения Собчак и Валентина Матвиенко.
Ю.: Задача на анализ. Надо разбить на составляющие. Допустим, во-первых, нужно их уравнять в шансах. Валентина Матвиенко — человек более пожилой, чем Ксения Собчак. Я не знаю, насколько она была привлекательная в юности, но сейчас она, по физиологическим своим свойствам, естественно, менее привлекательна, чем Ксения Собчак, хотя бы из-за того, что она старше. То есть этот фактор я опущу только для того, чтобы дать им равные шансы. Я думаю, что Валентина Матвиенко, в понимании социума, будет в данном случае более женственной, как бы странно это ни звучало. Почему? Потому что она придерживается традиционных взглядов, которые направлены на воспроизводство общества, детей и семьи.
Ксения Собчак больше занимается политикой. Странно звучит, но она занимается политикой БОЛЬШЕ, чем Валентина Матвиенко, хотя Валентина Матвиенко является председателем Совета Федерации. Но она, будучи председателем Совета Федерации, отстаивает традиционные, семейные российские ценности. Ксения Собчак — человек протеста. Соответственно, ей приходится применять МУЖСКИЕ методики завоевания интереса к собственной персоне. Как, например, вызов, дерзкий выпад, «идти на рожон».
Если мы возьмем женщину и согласимся с тем, что ее функция в семье, в социуме — воспроизводство потомства и его охрана, женщина не будет, вот исходя из данной функции, идти на какие-то острые конфликтные ситуации. Потому что это может повлиять на ее собственное потомство, на безопасность ее собственной семьи. Соответственно, Ксения Собчак, если она идет на обострение политической ситуации, на какие-то дерзкие выпады, она идет против вот этой женской функции. То есть делаем вывод, что она менее женственна. Но я удивлен, конечно, собственным выводом. Если бы меня спросили, и мне нужно было в течение секунды ответить, я, конечно, сказал бы, что Собчак более женственная, чем Матвиенко. Но, если подумать, ответ — Матвиенко.
О женщинах-руководителях
Степан (37 лет, финансист, Великобритания): Самое сложное [в том, чтобы быть мужчиной в современном мире] — не уступать сильным женщинам, которые пытаются заменить мужчин. Они сейчас затейкивали овер в бизнесе [от английского выражения take over — прийти на смену, взять верх]. Мы уже скоро превратимся, я не знаю, в кого. Ну, главное что? Надо оставаться брэдуинерром [breadwinner — кормилец, добытчик], я считаю, вот, точкой опоры в семье.
Георгий (52 года, бизнесмен, Россия): Я очень не люблю брутальных женщин, женщин, которые, как их называют, бизнесвумен... Не люблю женщин меркантильных, не люблю женщин, которые пытаются все просчитывать, деловых женщин очень не люблю, вот. Для меня женщина должна быть нежной, чувственной, чувствительной, хорошей матерью, хорошей женой... Женщина должна быть, наверное, не самостоятельна от мужчины, а зависеть от него. Ну и соответственно, подпитывать его своими эмоциями. Быть его ангелом-хранителем. Вот это ее основная функция, я считаю.
Деловые женщины больше похожи на мужчин, с которыми мне приходится делать там в своем бизнесе. Мне совершенно не хочется выстраивать с женщинами никаких деловых отношений... Я имею в виду бизнесвумен, женщин, которые самостоятельно занимаются бизнесом, являются владельцами и генеральными директорами фирм. Естественно, я не имею в виду женщин, которые работают на производстве, в финансах, в банках и так далее. Это не есть, как это сказать, образ жизни женщины, это ее профессия. Поэтому я нормально разговариваю с руководителем департамента снабжения в какой-нибудь там корпорации, например. Я просто разговариваю с человеком, который, так сказать, находится на каком-то на своем месте. Но работать с женщиной, которая делает свой самостоятельный бизнес, пытаясь построить какую-то строительную или торговую структуру, я считаю, что лучше не надо.
Это несоответствие облика внешнего, несоответствие женской функциональности и того, как я хотел бы видеть женщину. Это очень резкий диссонанс. Женщина, которая кричит в трубку о каких-то штрафных санкциях из-за невыполненных контрактов, распекает своих подчиненных или формирует контракт, расставляет там какие-то пункты, по которым можно добиться преимущества, это уже не совсем женщина. Это уже относится к более жестким видам деятельности.
Станислав (54 года, менеджер в строительной компании, Россия): Если начальник женщина — это очень тяжело. Если она молодая, и ты молодой — есть шанс как-то сблизиться, но последствия могут быть отрицательными, оттого что ты сблизился. Если захотелось расстаться, то придется уволиться с этой работы. Но есть шанс нормально пожить какой-то момент. Цинично, конечно, но это так.
О женской сексуальности
Василий (65 лет, врач, Россия): Все женщины делятся на восемь типов. Первые — это античные, то есть Венеры с руками, ну в общем и умницы, и все остальное. Вторые — это как с обложки журналов. Там, допустим, журналы были в Советском Союзе «Работница», «Крестьянка» и все иностранные. Дамы, которых печатают на первой обложке. Третьи — это всерьез и надолго. Это для каждого мужчины его жена, так сказать, то есть она его устраивает по всем вопросам. Четвертые — СТАЛ БЫ. Вот как мужчина смотрит на женщину — стал бы. Пятые — для счета. Шестое — с голодухи. Седьмое — на безрыбье и рак рыба. И восьмое — это не приведи господи.
Станислав (54 года, менеджер в строительной компании, Россия): Женщины — это объект влечения. Мне нравится разное, все нравится: длинные ноги, короткие ноги, длинные волосы, короткие волосы, губы, зубы, все... Женщина как объект обожания — это первое, конечно, и потом уже все остальное. Это мать, когда ты уже только в семье можешь все это дело видеть, осознавать и сохранять.
О снисхождении к женщинам
Василий (65 лет, врач, Россия): В общем-то, женщины бывают иногда гораздо более сильными, чем мужчины. Но меня воспитывали в семье так, что женщина — существо слабое, которой нужно уступать и не говорить, что она глупая или какая-то. Женщина — это женщина. Я считаю, что глава семьи должен быть мужчина.
Александр (36 лет, волонтер в городском центре, Великобритания): Женщина — это такое прекрасное создание, которое способно на абсолютно неадекватные действия, которые почему-то, если ты считаешь себя мужчиной, никак не могут в тебе долго вызывать раздражение. Ты просто этому умиляешься, как своему ребенку. То есть к женщине нельзя подходить с мерками, с которыми ты подходишь к мужчине. Это однозначно. То, что мужчине ты никогда в жизни не простишь, женщине это часто как-то легко прощается.
О том, как завоевывать женщин
Олег (36 лет, татуировщик, Россия): Все девки меня любили. Если я выходил во двор, они все от меня пищали, плакали, страдали. Ну а я мог их обмануть. «Ты такая суперская девчонка». А потом, короче, договориться с пацанами из другого квартала, как будто мы с ней вышли погулять за мороженым, и они там, раз, до меня докопались, *** (достали) и мою девчонку там попытались оскорбить. И я такой герой с ними подрался. Они мне по роже надавали. Кровь там, все дела. Ах! Ох! Туда-сюда.
И потом она уже ночью спит и помнит своего рыцаря, который, не побоялся вступиться за ее честь... Я их всех обманывал. Всех их ***, короче. Потому что понимал, что не могу определиться, кого я могу любить и за что, потому что мне этого никто не объяснял. И мне казалось, что ты, да, достойна, волнения моего касаться, но в остальном ты просто дура. Понимаю, что я интерес в твоей красоте нашел, а в мыслях увидел глупость.
Эта жестокость к женскому очень сильно у меня выражалась. Только после того, как я отсидел шесть лет, понял, что такое женщина, потому что за шесть лет я не видел ни одной женщины. Я думаю, это меня господь наказал. Я как монах вышел с этого тюремного подвала на свет божий.
О женском самопожертвовании
Георгий (52 года, бизнесмен, Россия): У Джека Лондона есть такой рассказ, там описывается, как журналист попадает в плен к индейцам и им управляет там шотландец по имени Снасс, и у него есть дочка. Я ее имя даже запомнил, Лабискви [ссылается на рассказ «Тайна женской души»]. Там такой душещипательный рассказ, драматический. Ты не читала? Ну, вот, почитай. Смысл рассказа в том, что этот журналист решил бежать из плена, хотя его там особо-то не обижали, и за ним увязалась вот эта девушка, дочка этого шотландца. Она его любила. У них было очень мало еды, они съедали в день по кусочку, за ними шла погоня, они убегали. И когда у них кончилась еда, она достала из кармана мешочек с едой. Оказывается, она ничего не ела, она все складывала в мешочек, и, значит, этот мешочек отдала ему, чтобы он мог бежать. Последний день остался, последний переход, он достигал уже цивилизации, то есть места, где уже индейцы его не могли достать. И она умерла у него на руках. Это пример потрясающей самопожертвенности я привожу. Наверное, в женщине это должно быть. Даже не по отношению к мужчине, а по отношению к детям. Если мужчина своих детей задирать может и относиться к ним как-то не очень правильно, то женщина безусловно должна быть самопожертвенной и защищать детей при любых обстоятельствах. Это ее функция. Она должна быть в ней заложена изначально.
О том, что женщина — это друг человека
Алексей (28 лет, безработный, Россия): Женщина — это, естественно, мать, в первую очередь. Хранительница очага, естественно. Но самое главное — это помощник. Это самый главный помощник, который только может быть у мужчины. То есть это в первую очередь друг. Если женщина, твоя женщина, допустим, тебе не друг и не помогает тебе, ну, я бы лично, не смог бы с такой. Мне внешность вообще не главное в женщине. Хотя это тоже немаловажный фактор, и сексуальные желания какие-то они возникают на фоне внешности, конечно.
Артем (22 года, выпускник университета, Россия): Быть женщиной — это быть таким замком стабильности для своего мужчины, одаривать его лаской, заботой, и тебе все это вернется обратно совершенно точно с коэффициентом 1,5, если не 2. Быть ласковой, хорошей, внимательной, красивой — самое главное. Самое главное — быть красивой и вдохновлять, вдохновлять и еще раз вдохновлять. Это потрясающе, когда девушка, женщина может вдохновить мужчину. Это самый лучший союз.
Сергей (32 года, водитель, Россия): Настоящая женщина — это та женщина, которая, отметя все социальные и материальные вопросы, ведет себя так, что для нее ее мужчина — самый единственный, самый любимый, самый лучший, даже с учетом того, что может быть это не так. Может быть, ее что-то в нем бесит, что-то ей хотелось бы, чтобы было не так, но она делает так, что он этого не чувствует.
Илья (40 лет, дизайнер, Россия): Быть женщиной? Ну, наверно, в первую очередь это доброта. Вот говорят, что все великие мужчины, они великие и большие только потому, что у них такие жены. То есть должна быть какая-то очень сильная духовная поддержка [от женщины].
О русских традициях и добром сексизме
По данным о глобальной распространенности насилия, опубликованным ВОЗ, каждая третья женщина (35 %) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица.
В большинстве случаев это насилие со стороны интимного партнера. Во всем мире 30 % женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что они подвергались какой-либо форме физического или сексуального насилия со стороны своего партнера в течение жизни.
До 38 % убийств женщин в мире совершается их интимными партнерами мужского пола.
Согласно Всемирному банку данных (World Bank Data), для женщин в возрасте 15–44 лет риск изнасилования и домашнего насилия превышает риск раковых заболеваний, автомобильных аварий, войны и малярии.
Организация объединенных наций
7 из 10 женщин в мире в какой–то момент своей жизни испытывают физическое и/или сексуальное насилие.
603 миллиона женщин живут в странах, где насилие в семье до сих пор не считается преступлением.
1 из 4 женщин в мире испытывает физическое или сексуальное насилие во время беременности.
ВЛАДИМИР (23 ГОДА, МАГИСТРАНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ): [В феминистках] просто что-то не то. Что-то у них, ну нормальный мужик им не попался, можно сказать так. Может, их обидели мужчины. Может, еще что-то. Они теперь хотят за права женщин. Да ради бога! Кто вас ущемляет? Делайте. Может такой сексизм во мне присутствует, но он очень добрый. Лучше отдавайте свою энергию детям, чем отдавать ее работе.
Я старовер, я прямо сгусток такой, срез старорусской традиции. Я считаю, что раньше было правильнее. Я понимаю, что будущее за равенством, но мне больше импонирует такой образ жизни. Женщина может такие же функции исполнять, как и мужчина, но я этого не придерживаюсь. Я считаю, что феминизм и все вот эти остальные течения, они, конечно, хорошо, но патриархат, умеренный патриархат — это правильное развитие общества, правильное развитие человечества.
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