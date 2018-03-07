Сергей (32 года, водитель, Россия): Есть женщины, которые говорят: «Если мой любимый мужчина меня ударит хоть раз, я собираю чемоданы и ухожу». А кто-то ждет этого. Ну типа, мужчина, который за провинность не ударяет, вот это и есть мужчина-тряпка, ненастоящий мужик. То есть я заслужила — бей мне в лицо. Ну, они не говорят. Они этого ждут. В открытую они не скажут, это ведь то же самое, что, если девушке понравился парень и она ждет, когда он её поцелует. Но она же не скажет: «Ну, целуй меня скорее!» Нет. Если он ее не поцелует: «Ну, вот, застенчивый какой-то, неуверенный». Ну я вот слышал, там девушка рассказывает: «Я пришла домой выпимшая, там не вовремя, просрочила там три часа или чо. Ой, я так летала, так летала по квартире». Ну и она как бы с каким-то придыханием говорила то, что вот, ее наказали, то, что так делать нельзя.

Виталий (29 лет, фотограф, музыкант, Россия): Я никогда их [женщин] не бил. Они меня любили всегда за это. Но в порывах пьянки я отшвыривал пару раз так, что летели только одни сандалии. Чтобы от меня отвалили, все просто, понимаешь? Я обладаю умом, понимаешь. Я могу женщину тремя словами на место посадить. Вообще сказать, кто она, что она и вообще, извините меня, вы все у меня на шее сидите, а не я у вас. Встали отсюда и вышли вон! Все, до свидания. Вопросы все закончены. Каждый свое место должен знать. Не надо никому по шее бить, без слов должно было понятно, что на эту тему лучше не разговаривать. Если ты что-то будешь делать не то, могут возникнуть проблемы. А женщины своими мужчинами многие повелевают. Он превращается в тряпку. «Принеси мне то, подай мне это, я сказала к маме». ***. Я на рыбалку еду. Когда ты уже десять раз к маме ездил, то уже на 11-й раз ты должен сказать: «Мне *** (надоело) к твоей маме ездить. Она у тебя *** (ненормальная). И ты ***(ненормальная)». Все. Вопросы? А бить, что ее бить-то, когда она слабая? Это даже не в прикол. Бить надо, когда азарт какой-то есть, выбьешь ты из него дурь или не выбьешь. А бабу чо бить? Никогда этим не пользовался, силой мужской. Бабу я всегда на место словами поставить смогу. Она какая бы ни была из себя красавица, но есть три слова «у тебя ноги кривые», и она будет стоять два дня перед зеркалом и в тишине говорить: «Вот *** (урод). Ну, где же кривые-то, а?» Все уязвимы очень легко. И без рукоприкладства можно вывернуть, поставить на место. Я вот живу всю жизнь со своими женщинами, нет никаких проблем.

Олег (36 лет, татуировщик, Россия): Нет, женщину, конечно, ты не ударишь, ни свою, ни чужую. Но раньше я своей, когда всех проводил, мог не только по роже всечь, я по роже не бил. Я просто снимал ремень кожаный и просто по жопе ее так хлестал, что она аж синела. И я от нее ушел, от такой женщины, которая, короче, перед моими глазами моему другу моего дома сказала: «Привет, пока, короче, пошел на хрен». Она не оказала, понимаешь, внимания моему гостю, который являлся моим братом, которого я знал с самого рождения. Мы с ним такие истории прошли в жизни, что ты у меня можешь быть заменима другой женой, а он у меня останется всегда, на кого я, ***, свое плечо опираю.

Виктор (45 лет, доцент ВУЗа, Россия): Это ужасная цена, сомнительное благополучие просто-напросто прицепиться к мужику. Женщина должна быть чьей-то, ничья женщина — несчастная женщина. Вот за то, чтобы быть ЧЬЕЙ-ТО, она этому козлу должна подчиняться. А он не бог весть какой, он может даже страшный козел. Ну, он просто не очень интересный, какой-то, ну, такой — никакой. Вот именно ему никакому ты такая особенная должна подчиняться, потому что если ты не будешь подчиняться, то получишь по морде и уйдешь. Ну, может не получишь, но все равно уйдешь. Ну, скандалы будут. Такая цена, на самом деле. Тут может быть речь не идет о прямой расплате личностью. Речь идет о терпении, о необходимости находить компромисс. Вот он на самом деле тебя недостоин, но, если ты не будешь искать с ним компромисс, ты останешься ничья. Вот такая расплата.