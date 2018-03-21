Цензура и давление бизнеса

Независимые культурные центры постоянно сталкиваются с огромным количеством проблем — из восьми описанных в исследовании площадок четыре уже не работают. Одна из основных причин — цензура. Публично создатели пространств рассказывают об этих случаях нечасто: боятся, что это повлияет на работу площадки в дальнейшем.

Но несколько прецедентов приведены в исследовании. «Был один случай с Британским советом. К нам приходил собственно генконсул Ее Величества, и у нас должны были быть мастер-классы по культурному менеджменту. И вот как раз на эти пару дней воркшопа ворота (в которых работало пространство. — Прим. ред.) закрыли на обмерку. Почему-то кому-то это все показалось опасным — не понравилось, что там Британский совет руководит», — рассказали создатели «Арт-ворот».

Более экстремальный случай произошел в центре современной культуры «Смена» в Казани. Там показ фильма Сергея Лозницы «Майдан» привел к жалобе и звонку от премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова. Впрочем, на работу центра это не повлияло. На московский проект ДК «Делай сам/а» давили не власти, но собственники помещения: там пришлось отменить мероприятие «Школа журналистских расследований» и показ фильма анархистского толка.