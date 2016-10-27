Хотим сразу сказать, что это не был конкурс на будущую обложку каталога IKEA. Мы проводим это мероприятие уже несколько лет подряд — когда любой желающий может прийти в торговый центр «Мега» и сфотографироваться. Потом эти фотографии выкладывают на сайте, где проходит конкурс с голосованием. По его окончании победитель получает свой личный экземпляр каталога с собой на обложке. Но это не значит, что эта же фотография идет на официальную обложку, такого условия не было изначально.

Обложка каталога IKEA — единая для всех стран, и ее не оформляют в России. Понятно, что в съемках всегда участвуют настоящие модели и обложку специально разрабатывает команда профессионалов.

К нам не обращались из правоохранительных органов по поводу размещения фотографии гомосексуальной пары на сайте, это выдумки СМИ. Компания IKEA всегда подчеркивала, что все покупатели равны вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания и сексуальной ориентации. Любой человек может сфотографироваться на обложку каталога и участвовать в конкурсе на общих основаниях. Фотография гомосексуальной пары прошла модерацию и соответствует правилам конкурса, а также, на наш взгляд, не противоречит закону о пропаганде гомосексуализма. Мы готовы организовать специальную экспертизу в случае необходимости. И если она докажет, что это фото пропагандирует гомосексуальность, мы его уберем с официального сайта IKEA.

И кто вообще решил, что это гомосексуальная пара? Когда две женщины или двое мужчин сидят рядом или даже обнимаются, они далеко не всегда гомосексуальны. На этой конкретной фотографии мужчины не делают ничего странного или незаконного. Я думаю, что у каждого есть фотографии с друзьями одного с вами пола в обнимку, но это ничего не значит.