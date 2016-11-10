Берлинцы Фабиан Сол, Грашина Габельманн и Рикарда Месснер подготовили очередной номер своего журнала Flaneur, каждый выпуск которого посвящен какой-то улице одного из европейских мегаполисов. Цель — через одну эту улицу раскрыть социальные, культурные и экономические противоречия в городе.

На сей раз команда проекта выбрала в качестве точки назначения Москву, однако остановиться на одной улице не получилось, и тогда номер решили посвятить Бульварному кольцу целиком. Презентация журнала прошла 8 ноября в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», а 10 ноября создатели Flaneur устраивают вечеринку в пространстве «Наука и искусство». Журнал будет продаваться в книжном магазине при музее современного искусства «Гараж» в англоязычном и русском вариантах.

The Village встретился с создателями журнала Фабианом Солом и Рикардой Месснер, а также поговорил с одним из авторов московского номера Даниилом Трабуном, чтобы узнать, почему выбор пал именно на Бульварное кольцо, что удалось выяснить в ходе его исследования и чем Москва отличается от других городов Европы.

Даниил Трабун, автор журнала Flaneur:

Flaneur — журнал, который выходит раз в год. Каждый номер посвящен исследованию одной улицы, которая раскрывает ощущение целого города. Команда уже сделала номера об улицах Рима, Парижа, Берлина и других городов. И вот наконец добрались до Москвы.

Создатели журнала приехали в Москву зимой 2016 года и долго искали улицу, подходящую для очередного выпуска. Мы предлагали им массу классных мест — начиная с очевидного Китай-города и заканчивая мигрантским уголком в районе станции метро «Юго-Западная». Им все не нравилось — было ощущение, словно чего-то не хватает. И в какой-то момент они остановились на Бульварном кольце, которое вообще-то не одна улица и имеет слишком большой масштаб. Такой выбор объяснили тем, что после месяца прогулок по Москве команда издания начала воспринимать наш город как что-то космическое: улицы как орбиты, Кремль как центр системы, а людей — как случайно пересекающиеся космические объекты.

Дальше начались поиски людей из Москвы, которые бы смогли эту концепцию переварить, осмыслить и предложить свой поход. Каждый из авторов должен был сконцентрироваться на определенном участке Бульварного кольца. Кто-то писал о Чистых прудах, кто-то — о территории в районе станции метро «Пушкинская» и так далее. Но географическая привязка была очень условной, и мы получили большую свободу действий.

Меня очень захватил подобный космологический подход. Если посмотреть на Москву эдаким поэтическим взглядом, можно увидеть, что люди у нас действительно передвигаются по городу, как космический мусор, случайно друг друга сшибая. Наш город — не сплоченное сообщество, а настоящий хаотичный космос.

Так что я решил опросить максимальное количество людей на Бульварном кольце. Узнал, что они делают, куда идут, что любят, когда ложатся спать и просыпаются, какой у них размер ботинок и знак зодиака. То есть я старался относиться к своим респондентам как к неодушевленным космическим объектам с конкретными характеристиками. В конце концов удалось поговорить с сотней людей в разных частях Бульварного кольца — чтобы показать, что они все равно связаны друг с другом. Работа была построена так, что я провел опрос в Москве и не знал, как дизайнеры интерпретируют эти данные. Но получилось очень круто.

Фабиан Сол и Рикарда Месснер, создатели журнала Flaneur:

Выпуск Flaneur о Москве — шестой и очень спонтанный в плане выбора места. Впервые мы приехали сюда в январе и были поражены сложностью этого города, что и вдохновило нас на создание очередного номера. Все получилось благодаря энтузиазму людей, с которыми нам удалось познакомиться. Причем большую часть авторов и художников мы встретили благодаря сарафанному радио. Во второй раз мы приехали уже весной, на два месяца, и успели найти художников, журналистов и фотографов, с которыми сможем сотрудничать.

Главное отличие московского выпуска состоит в том, что все предыдущие журналы были посвящены одной маленькой улице, а Бульварное кольцо состоит из нескольких разных улиц — это совершенно новый ход. Ваш город показался нам настоящим космосом! Будто Кремль — это Солнце, а улицы и москвичи — окружающие его объекты, двигающиеся по своим орбитам. Причем Бульварное кольцо — первая орбита от Солнца.

Далее мы будто стали нанизывать на эту орбиту бусинки — станция метро «Пушкинская», Чистые пруды, Москва-река и так далее. Эта история постепенно разрасталась, словно книга, в которой появляются новые главы. И было любопытно, что наше восприятие Москвы, сформированное за каких-то два месяца, оказалось близко к тому, что думают и чувствуют сами местные жители.

Flaneur — это не история про легкие пути, не красивый журнал про путешествия. Именно поэтому мы не остановились на каком-то очевидном варианте. Ведь в Москве полно темных и неочевидных граней, которые интересно исследовать. Также важно, что мы родом из Берлина, а он очень связан с Москвой по многим причинам. Когда мы думаем о Европе, почему-то сразу представляем Лондон или Париж, но Москва — не менее важный город. Санкт-Петербург — совершенно иное измерение, город-иллюзия и европейская мечта. А Москва — сложная искусственная среда, которая сыграла огромную роль в отношениях России и Германии.

На самом деле, мы могли сделать журнал о любой улице в любом городе, потому что интересные и противоречивые явления можно найти в любой географической локации. Но Бульварное кольцо стало нашим принципиальным выбором. Ведь Москва — не город маленьких улиц и локальных сплоченных сообществ со своим малым бизнесом, а очень сложносочиненный мегаполис с особенным ритмом и серьезным советским налетом. Сложно отрицать тот факт, что мы относимся к созданию журнала очень эмоционально. Например, в Афинах мы старались передать именно районный дух. Одна из создательниц Flaneur очень переживала, что мы не пошли по такому же пути в Москве. Но потом поняла, что это не сработает.

Всегда интересно задать себе узкие рамки и попробовать максимально использовать тот материал, который мы получаем на основе изучения одной лишь городской улицы. Это звучит как строгое ограничение, но на самом деле позволяет обрести большую творческую свободу. Ведь мы не стараемся выбрать некую главную улицу в городе, а подходим к выбору субъективно. В этом плане важно, чтобы Flaneur работал в двух направлениях: для людей в другой части мира и для местных жителей.

Обратите внимание на обложку московского выпуска. Нам нем изображена бабушка одного из наших авторов с русско-немецким словарем в руках. Мы сфотографировали ее в квартире на Чистых прудах — она жила там в 60-х годах прошлого века, а сейчас живет в Германии. Бабушка взяла этот словарь в качестве памятного артефакта во время переезда, и этот случай очень хорошо, на наш взгляд, иллюстрирует важность исторической и личной памяти.

Работа Даниила Трабуна для нашего журнала была самой интересной с точки зрения репрезентации динамики города, которую он отобразил благодаря опросу ста человек. Но вместе с тем в журнале есть очень семейные и персональные истории людей, которые живут в районе Чистых прудов. В частности, текст про Чистые пруды написал художник Павел Пепперштейн — его отец арендовал студию в этом районе во времена СССР, а его дед участвовал в создании местных архитектурных объектов. Очень интересно, что Павел, человек столь известный в мире и так много путешествовавший, всегда возвращается в район Чистых прудов. Это место притягивает его, как магнит.

Интересной частью нашего журнала стало исследование культуры киосков, которые попали под волну сноса в этом году. Даша Парамонова, специалист по архитектуре, предложила написать статью, которая включила как академический подход к этому феномену, так и истории бывших владельцев точек. Всегда интересно обращать внимание на исчезающие места в городе, так как они откладываются в коллективной памяти и влияют на будущее.

Изображения: flaneur-magazine.com