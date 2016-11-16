Велосезон завершился в Москве 1 ноября, и к этому дню на городских станциях велопроката было припарковано в общей сложности порядка 3 тысяч велосипедов. Сразу после завершения сезона «ВелоБайк» начал вывоз велосипедов из города на склад зимнего хранения. Как правило, эта процедура занимает две-три недели, так как велосипеды разбросаны на станциях по всему городу, а их перемещением занимаются небольшие автомобили вроде «Форд Транзит» — они могут ездить по центру без специального разрешения, необходимого большегрузным машинам.

К 15 ноября мы вывезли из города большую часть велосипедов, но до сих пор на московских станциях проката остается около 400 штук, которые мы планируем убрать уже до конца недели. Причем в первую очередь мы убрали из города электровелосипеды — это произошло в первые два дня после окончания сезона, — так как холода могут плохо влиять на работу электрооборудования.

Точное время, за которое все велосипеды вывозятся на склад, предсказать сложно, так как это зависит от дорожной обстановки, пробок и погодных условий. Обычно мы начинаем собирать велосипеды с окраин, а в последнюю очередь вывозим велосипеды из центра.

Особенностью этого года в Москве стала ранняя зима, поэтому мы и наблюдаем в городе заснеженные велосипеды. Но совсем скоро они исчезнут с городских улиц полностью. Кстати, снег и морозы сами по себе не портят велосипеды, ведь они у нас антивандальные и рассчитаны на эксплуатацию при разных погодных условиях. Например, в Нью-Йорке подобные велосипеды, но специально дооборудованные для зимней езды, стоят в городе круглый год.

К слову, велосипеды со станции на Пятницкой улице, фотография которых несколько раз появлялась в Сети, уже вывезены.