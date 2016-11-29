Указом московских властей в нашем городе началась реконструкция последнего Зареченского квартала, сохранившегося со времен Второй мировой войны на улице Варварка. Проект подразумевает снос исторических зданий с сохранением их так называемых фасадных частей, что приведет к созданию совершенного нового, модернистского облика застройки. Это совершенно недопустимо в зоне объектов всемирного культурного наследия, которым этот квартал и является. И еще это несет прямую угрозу памятнику, который так и называется — «Культурный слой Китай-города XII–XVIII веков».

Судя по опубликованным фотографиям, на территории квартала ведутся агрессивные работы. Проще говоря, здания сносят тяжелой строительной техникой. При этом власти Москвы не приняли мер по сохранению объектов культурного наследия и не согласовали необходимые документы.

Налицо прямое нарушение законодательства. К сожалению, Мосгорнаследие, которое уже успели завалить жалобами на этот счет, никак не обозначило свою позицию. Более того, я не видел официальной реакции мэрии — кроме успокоительных заявлений Мосгорархитектуры, которой как организации я не верю. Потому что сначала главный архитектор Москвы выступает с публичным интервью, в котором обещает, что все памятники сохранят, а через неделю после этого начинается снос исторических зданий.

Как известно из опубликованных материалов, проект реконструкции еще не утвержден. Каким образом можно начинать работы по сносу в таком случае — непонятно. Также я знаю, что даже проект «частичного демонтажа зданий» дважды получил отрицательное заключение от Мосгорэкспертизы, но тем не менее реконструкция происходит у нас на глазах.

Важно понимать, что реконструируемый квартал не имеет отношения к строящемуся парку «Зарядье»: это отдельный проект и другой кадастровый участок. При этом квартал будет эстетически взаимодействовать с новым парком «Зарядье», и, на мой взгляд, очевидно пагубным образом.