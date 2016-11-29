КомментарийПочему на Варварке сносят дома старого Зарядья?
Движение «Архнадзор» против московской мэрии
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) опубликовало открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием остановить снос двух корпусов дома № 14 по улице Варварка, которые являются одними из последних сохранившихся зданий исторического района Зарядье в районе Китай-города. Под угрозой уничтожения оказались доходный дом купца первой гильдии Зелика Персица и здание страхового общества «Якорь», построенное в конце XIX века.
В письме говорится, что эти постройки относятся к объекту культурного наследия «Территория культурного слоя „Китай-города“, XI–XVIII века», а у застройщика, частной компании ООО «Киевская площадь», нет официального разрешения на ведение работ. За ситуацией активно следит общественное движение «Архнадзор», которое не раз обращалось в Мосгорнаследие с просьбой объяснить ситуацию, но, по их словам, не получило ответа.
The Village поговорил с координатором архитектурных активистов и обратился в Мосгорнаследие, чтобы узнать, как чиновники объясняют легитимность сноса исторических зданий, какой коммерческий проект обоснуется в старом Зарядье и какое отношение к этому имеет ЮНЕСКО. Мы также обратились к компании ООО «Киевская площадь», но они отказались комментировать ситуацию.
Константин Михайлов
координатор общественного движения «Архнадзор»
Указом московских властей в нашем городе началась реконструкция последнего Зареченского квартала, сохранившегося со времен Второй мировой войны на улице Варварка. Проект подразумевает снос исторических зданий с сохранением их так называемых фасадных частей, что приведет к созданию совершенного нового, модернистского облика застройки. Это совершенно недопустимо в зоне объектов всемирного культурного наследия, которым этот квартал и является. И еще это несет прямую угрозу памятнику, который так и называется — «Культурный слой Китай-города XII–XVIII веков».
Судя по опубликованным фотографиям, на территории квартала ведутся агрессивные работы. Проще говоря, здания сносят тяжелой строительной техникой. При этом власти Москвы не приняли мер по сохранению объектов культурного наследия и не согласовали необходимые документы.
Налицо прямое нарушение законодательства. К сожалению, Мосгорнаследие, которое уже успели завалить жалобами на этот счет, никак не обозначило свою позицию. Более того, я не видел официальной реакции мэрии — кроме успокоительных заявлений Мосгорархитектуры, которой как организации я не верю. Потому что сначала главный архитектор Москвы выступает с публичным интервью, в котором обещает, что все памятники сохранят, а через неделю после этого начинается снос исторических зданий.
Как известно из опубликованных материалов, проект реконструкции еще не утвержден. Каким образом можно начинать работы по сносу в таком случае — непонятно. Также я знаю, что даже проект «частичного демонтажа зданий» дважды получил отрицательное заключение от Мосгорэкспертизы, но тем не менее реконструкция происходит у нас на глазах.
Важно понимать, что реконструируемый квартал не имеет отношения к строящемуся парку «Зарядье»: это отдельный проект и другой кадастровый участок. При этом квартал будет эстетически взаимодействовать с новым парком «Зарядье», и, на мой взгляд, очевидно пагубным образом.
Пресс-служба Мосгорнаследия
Здания, расположенные по адресу улица Варварка, дом 14, строения № 1 и 2, объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия не являются. Было решено переделать их под многофункциональный комплекс с гостиницей. Для этого их реконструируют, сохранив исторические фасады, выходящие на улицу Варварка и Китайгородский проезд, а также воссоздадут первоначальные архитектурно-стилистические характеристики по архивным чертежам.
В октябре 2016 года в соответствии с ордером, выданным Объединением административно-технических инспекций города Москвы, начались подготовительные работы, предусматривающие противоаварийные мероприятия с разборкой отдельных частей зданий без земляных и строительных работ. Это происходит под надзором экспертов специализированной археологической организации.
Собственника зданий уведомили о необходимости до начала реконструкции представить на рассмотрение в Мосгорнаследие заявление, в котором будут указаны меры по предотвращению воздействия работ на объекты культурного наследия, расположенные рядом. Также его уведомили о необходимости получить официальное заключение ЮНЕСКО, которая оценит воздействие проводимых работ на объект культурного наследия федерального значения «Московский Кремль — ансамбль памятников архитектуры XV–XVI, XVII, XVIII, XIX веков», включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фотографии: обложка, 2, 3 – Андрей Новичков/ Архнадзор, 1 – Альбом мануфактуры «Проводник»/ pastvu.com, 3 – Архнадзор
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