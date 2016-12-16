Первые несколько встреч мы просто общались на самые разные темы. Так как я не являюсь целевой аудиторией газеты, старалась не доминировать в обсуждении. Через несколько встреч стали обсуждать, про что мы хотим написать. Есть принципиальные моменты: в газете не должно быть проявлений гомофобии, дискриминации, сексизма. Возможно, в чем-то я влияю. Например, в статье про материнство был такой пассаж: «Беременность и роды — это главное в жизни каждой женщины». Мы обсудили тему и пришли к выводу, что это всего лишь клише, которое не стоит использовать. Заменили на фразу о том, что беременность — сложный процесс.

У нас есть медицинская рубрика, а также разделы, посвященные досугу и образованию. Второй номер, видимо, тоже будет на один разворот, но уже с третьего постараемся делать по два. Не столько для того, чтобы читатели получили больше историй, сколько для того, чтобы можно было привлечь к проекту больше участниц. Потому что сейчас желающих участвовать — писать, переводить статьи — больше, чем работы, которую мы можем предложить.

Мы планируем реагировать и на острые истории, но будем аккуратны с освещением политики. При обсуждении первого номера девушки предлагали написать что-нибудь по поводу выборов в Узбекистане, но пришли к выводу, что для них самих не очень безопасно затрагивать политическую повестку.

Мигрантки из Средней Азии подвергаются двойной дискриминации — это одна из причин выбора данной целевой аудитории. В городе есть общественные объединения мигрантов — в основном студентов, но именно женских организаций мы пока не видели. Впрочем, я знаю, что есть небольшая женская таджикская община. Ее участницы в какой-то момент поняли, что в обычной общине женщин не слушают, и решили создать женскую организацию.

Есть много таджикских, киргизских и узбекских общин. Но как показывает опыт «ПСП-фонда», «Мемориала» и других организаций, эти общины (если мы говорим не про культурные объединения), как правило, связаны с коммерцией. То есть их основная цель не помощь соотечественникам. Какой-то процент общин связан с криминалом. Поэтому мы рекомендуем обращаться не в национальные общины, а в общественные организации: тот же «ПСП-фонд», «Дети Петербурга», «Ночлежку», Кризисный центр для женщин.

Конечно, среда мигранток из Средней Азии неоднородна. Какие-то выводы можно сделать из статистики. Из Киргизии мужчин и женщин приезжает примерно поровну, из Узбекистана — женщин меньше, чем мужчин, а из Таджикистана — женщин меньше намного. Что может говорить о том, насколько разный уровень эмансипированности у женщин из разных стран. Среди таджикских женщин больше тех, кто не работает и сидит дома, а среди киргизских — наоборот.

Многое зависит от социального статуса. Студенткам в Петербурге полегче, у них больше возможностей для развития. У трудовых мигранток на низовых позициях возможностей гораздо меньше — и больше злоупотреблений в их адрес как со стороны работодателей и националистов, так и со стороны их традиционных сообществ.