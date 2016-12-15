КомментарийТретьяковская галерея — о давке в очереди на выставку Рафаэля и Караваджо
«Снимок, изображающий, как люди падают — это случайность, возможно связанная с гололедом»
Москвичи устроили давку в очереди за именными билетами на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковской галерее. Экспозиция с шедеврами итальянских художников открылась в Лаврушинском переулке 25 ноября и продлится вплоть до 19 февраля. В Москву привезли 42 картины, которые ранее никогда не покидали коллекцию Ватикана. В галерее можно увидеть работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино и Никола Пуссена.
Для борьбы с перекупщиками Третьяковка ввела именные билеты и предварительную продажу, так что попасть на выставку можно только по заранее купленным проходкам. Однако из-за большого количества желающих официальный сайт музея перестал работать, а в живой очереди за билетами образовалась давка. The Village связался с руководством галереи и узнал, почему в Москве снова случилось столпотворение у музея и почему именные билеты не помогли этого предотвратить.
Лара Бобкова
начальник отдела по связям с общественностью Государственной Третьяковской галереи
Наша выставка работает с конца ноября, а сегодня мы просто выложили для продажи очередную порцию билетов. Первая партия начала продаваться еще за месяц до открытия экспозиции, с 25 октября, но их довольно быстро раскупили на месяц вперед — вплоть до конца декабря.
Мы заранее анонсировали, что 15 декабря можно будет купить билеты из очередной партии онлайн или в кассах галереи. Так что сегодня так много людей пришли в музей для того, чтобы приобрести вход на сеансы с 31 декабря по 15 января.
Фотографии, которую выложили некоторые СМИ, достаточно неожиданные. Я была сегодня в галерее, много раз выходила на улицу, и все было достаточно спокойно. Так что снимок, изображающий, как люди падают, — это случайность, возможно связанная с гололедом. Утром очередь была до сквера имени Шмелева, но, в принципе, это нормальная очередь для высокого сезона, ничего сверхъестественного. К обеду очередь была и того меньше, люди стояли примерно до Инженерного корпуса.
Также сегодня наш сайт не выдержал нагрузки, потому что его трафик превысил допустимый более чем в два раза. Наши специалисты целый день пытались его наладить, так что билеты продавались с перебоями. Мы надеемся, что, если ажиотаж спадает, люди смогут купить билеты и онлайн тоже, потому что мы распродали еще не все.
Сложившаяся ситуация — огромная проблема для нас, потому что это репутационная потеря, ведь люди целый день жаловались в социальных сетях. Мы ввели именные билеты, чтобы предотвращать такие происшествия и бороться с перекупщиками. Но даже сегодня на улице мы заметили нескольких из них, после чего сотрудники полиции вывели этих людей из очереди.
Обложка: Александр Щербак/ТАСС
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