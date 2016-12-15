Наша выставка работает с конца ноября, а сегодня мы просто выложили для продажи очередную порцию билетов. Первая партия начала продаваться еще за месяц до открытия экспозиции, с 25 октября, но их довольно быстро раскупили на месяц вперед — вплоть до конца декабря.

Мы заранее анонсировали, что 15 декабря можно будет купить билеты из очередной партии онлайн или в кассах галереи. Так что сегодня так много людей пришли в музей для того, чтобы приобрести вход на сеансы с 31 декабря по 15 января.

Фотографии, которую выложили некоторые СМИ, достаточно неожиданные. Я была сегодня в галерее, много раз выходила на улицу, и все было достаточно спокойно. Так что снимок, изображающий, как люди падают, — это случайность, возможно связанная с гололедом. Утром очередь была до сквера имени Шмелева, но, в принципе, это нормальная очередь для высокого сезона, ничего сверхъестественного. К обеду очередь была и того меньше, люди стояли примерно до Инженерного корпуса.

Также сегодня наш сайт не выдержал нагрузки, потому что его трафик превысил допустимый более чем в два раза. Наши специалисты целый день пытались его наладить, так что билеты продавались с перебоями. Мы надеемся, что, если ажиотаж спадает, люди смогут купить билеты и онлайн тоже, потому что мы распродали еще не все.

Сложившаяся ситуация — огромная проблема для нас, потому что это репутационная потеря, ведь люди целый день жаловались в социальных сетях. Мы ввели именные билеты, чтобы предотвращать такие происшествия и бороться с перекупщиками. Но даже сегодня на улице мы заметили нескольких из них, после чего сотрудники полиции вывели этих людей из очереди.