Данное приложение содержит несколько рекламных модулей. Те разрешения, о которых идет речь в статье Wired, как раз и нужны этим рекламным модулям. После получения этих разрешений приложение начинает собирать данные пользователя (геолокацию и другие), чтобы далее показывать им таргетированную рекламу. Это один из самых популярных способов монетизации приложений, как и in-app purchase (встроенные покупки).

В целом для разработчиков из Поднебесной стало уже стандартом интегрировать в свои изделия один, два и более рекламных модулей и базировать свои приложения на различных SDK (готовых шаблонах для разработки приложений). Таким образом, разработчики решают две задачи: приложения выпускаются с большой скоростью и активно приносят прибыль сразу же после публикации за счет рекламы.

Если говорить об утечке данных, то пока для паники причин нет. У приложения от 10 до 50 миллионов пользователей. Если бы данные утекали, то такой аудитории не было бы в принципе.

Чтобы обезопасить свои гаджеты при установке приложений, стоит следовать нескольким простым правилам.

Устанавливайте приложения только из официальных магазинов, например Google Play и AppStore. Не скачивайте приложения из неофициальных источников, такие программы могут оказаться вредоносными или мошенническими.

При установке приложения всегда проверяйте список запрашиваемых им разрешений, таких как покупки из приложений, доступ к списку контактов и так далее. Совершенно не обязательно давать разрешение на доступ ко всем запрашиваемым функциям, достаточно обеспечить доступ к подходящим по сути программы функциям.

Кроме того, важно установить комплексное ПО на ваш гаджет с функциями защиты от вирусов и фишинга, потери и кражи устройства, фильтрации звонков и SMS, такое как Kaspersky Internet Security для Android.