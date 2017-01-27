КомментарийКто и почему пытается спасти московские троллейбусы?
Участники воскресного митинга в защиту троллейбусов рассказывают, почему они идут на эту акцию
В воскресенье, 29 января, в сквере на Суворовской площади пройдет митинг за сохранение в Москве троллейбусной сети. Активисты полагают, что мэрия целенаправленно избавляется от троллейбусов — в том числе и от знаменитого маршрута «Б», который раньше ходил по Садовому кольцу, пока его не заменил соответствующий автобусный.
Директор Мосгортранса Евгений Михайлов, в свою очередь, утверждает, что за 2016 год в Москве убрали только 1 % контактных сетей. При этом троллейбусы, которые до демонтажа проводов ходили на этих участках улиц, ушли, по его словам, на другие маршруты.
The Village поговорил с активистами, защищающими московские троллейбусы, и узнал, с чем связаны их опасения, кому может быть выгодно исчезновение этого вида транспорта и почему троллейбусы лучше автобусов.
Петр Карманов
координатор оргкомитета митинга «В защиту троллейбуса»
Московская мэрия решила уничтожить троллейбусную сеть и занимается этим уже не первый месяц. Весной в центре города перестало ходить большинство троллейбусов — к примеру, на Тверской сняли контактные провода. Также троллейбусы перестали ездить по Садовому кольцу, хотя линии там остались.
На протяжении многих месяцев позиция властей по поводу троллейбусов многократно менялась. Сначала нам говорили, что все это — незначительная корректировка, связанная с программой «Моя улица», и в Москве исчезнет лишь 5 % троллейбусной сети. Действительно, снимались небольшие участки проводов, но, как вы понимаете, это приводило к отмене целого маршрута.
Потом власти обещали, что вместо троллейбусов запустят электробусы, но этого так и не произошло. Мы не услышали никаких внятных объяснений ситуации, из чего и сделали вывод, что троллейбусы просто пытаются тихо убрать с московских улиц. Прямо об этом не говорят — например, уже давно троллейбусы обещают вернуть на Садовое кольцо, в общественном транспорте я даже слышал голосовые объявления об этом. Как говорят в службе электрохозяйства Мосгортранса, все готово к запуску, но процесс вроде как застопорился из-за отсутствия политического решения мэрии.
Сейчас происходит второй этап троллейбусного погрома. Наши знакомые из Мосгортранса подтверждают, что по всему городу снимают троллейбусные маршруты, в том числе те, на которых лично я езжу каждый день. Это очень плохо, потому что троллейбус — экологичный, нешумный и экономически эффективный вид транспорта, тем более что троллейбусные линии в городе уже проведены. Непонятно, с чего вдруг мэрия решила заменить троллейбусы на автобусы, так что мы протестуем.
У меня есть три гипотезы насчет того, почему мэрия собирается отменить троллейбусы. Первая — из-за земель троллейбусных парков. В частности, на Кутузовском проспекте есть обширная территория, которую теоретически можно использовать в коррупционных схемах. Вторая: троллейбус — более сложный в администрировании вид транспорта, ведь за проводами и прочим оборудованием нужно внимательно ухаживать.
И, возможно, мэрии хочется пустить везде автобусы, чтобы оптимизировать управление. Третья — говорят, что мэру Сергею Собянину просто не нравятся троллейбусные провода, потому что они якобы портят внешний вид города. Какая из этих версий верная, мы достоверно не знаем, так как мэрия всячески избегает диалога.
Сейчас мы собираем деньги на проведение митинга, автоматический голосовой обзвон заинтересованных москвичей, а также на краски и кисти для изготовления плакатов — это первый этап сбора, для которого необходимо 50 тысяч рублей. Для второго этапа нам нужна 191 тысяча рублей. Благодаря этим деньгам мы смогли бы заказать ролики на «Эхе Москвы» и проинформировать о грядущем исчезновении троллейбусов большее количество людей.
Павел Гнилорыбов
активист, руководитель проекта «Моспешком»
Лично я далек от понимания транспортно-инженерной составляющей проблемы, так как у меня историческое образование с искусствоведческим уклоном. Но с позиции сохранения культурного наследия Москва — прекрасный самобытный город, где исторический транспорт необходимо всячески сохранять и оберегать.
Десятки лет москвичи гордились трамваем «Аннушка», который ходил по Бульварному кольцу. Но с 1971 года маршрут сильно срезали, и обычный вагон, давно ставший частью культурного кода города, очень сильно пострадал. Если в советские годы о городском туризме не особенно заботились, то сейчас любая подобная вещь должна цениться на вес золота.
Лишать Москву троллейбуса на Садовом кольце — это абсурд. «Аннушка» и «букашка» всегда стояли рядом. Необходимо сохранить эту составляющую городской мифологии.
А если говорить с позиции простого московского жителя, то я не пользуюсь автомобилем и выступаю за качественный и экологичный городской транспорт. Наша агломерация растет каждый год на несколько процентов. Самая большая троллейбусная сеть в мире — это то, что нужно сохранять и развивать, а не разрушать.
Я просто хочу, чтобы нас услышали. Мы не группа последних извозчиков, которые борются против трамваев и метро. Троллейбусу есть место в современном городе еще как минимум на несколько десятилетий.
Ольга
социолог, активистка
Троллейбус — основной вид транспорта, которым я пользуюсь для поездок по городу. Несколько лет назад в центре поменяли троллейбусную сеть из-за введения платной парковки, после чего этот вид транспорта стал ездить без перебоев. Но прошлой весной из постов Максима Каца я узнала, что троллейбусы из центра убирают, и пошла собирать подписи за их сохранение.
Мэрия проигнорировала все заявления людей, и теперь троллейбусов в центре фактически нет. Также появилась информация, что троллейбусные парки будут закрывать и дальше, а взамен троллейбусов запускать автобусы.
Мне непонятно, зачем заменять современный электрический транспорт, экологичный и бесшумный, на автобусы. В городе уже есть развитая троллейбусная сеть, которую просто нужно продолжать модернизировать. 15 лет назад в Москве уже уничтожили трамвайную сеть, и мы опять совершаем ту же ошибку.
Денис Завелев
активист инициативной группы «Москвичи — за троллейбус»
По словам знакомых нам работников департамента транспорта, мэр Москвы Сергей Собянин дал личное устное указание полностью закрыть троллейбусную сеть не позже 2020 года. Причем он якобы распорядился уже к началу 2018 года уничтожить большинство линий и оставить один парк на 200 машин. Для сравнения: сейчас действует восемь парков, а общее количество линейных машин составляет не менее 1 300 штук.
Попытки организовать закупки троллейбусов на конкурсной основе делаются с огромным количеством странностей.
В результате либо закупки отменялись совсем, либо, как было с последним конкурсом, из партии численностью 12 троллейбусов приходил только один и был отправлен обратно на завод как не соответствующий техническому заданию из-за каких-то мелочей. При этом вполне ходовые машины списываются по устному распоряжению.
Нам известно, что многих водителей троллейбусов почти принудительно переучивают на водителей автобусов (бесплатно, но в их законные выходные) или предлагают уволиться. Также в январе 2017 года уже должны были закрыть некоторые троллейбусные парки и маршруты. Но, по слухам, этого не произошло из-за того, что ЛиАЗ сорвал сроки поставки автобусов.
После того как в центре сняли примерно 10 километров троллейбусных линий, якобы портивших вид улиц, без движения автоматически остались, по нашим подсчетам, еще 60 километров линий. При реконструкции Садового строители перерубили четыре из шести питающих кабелей, а двое оставшихся проложены в 30-х годах ХХ века. Но вскрыть плитку и восстановить кабели власти не разрешают. Оставшиеся два позволяют запустить троллейбус «Б», однако мы слышали, что Мосгортрансу запретили делать это без указания сверху.
Возможных причин для такого поведения властей множество, хотя не могу утверждать, что среди них нет домыслов, возникших на пустом месте. Одной из основных считается личная неприязнь Сергея Собянина и Петра Бирюкова к троллейбусам. Еще одна версия — интерес якобы дружественной мэру группы компаний «Ташир» к троллейбусным подстанциям, которые после закрытия можно будет переоборудовать для питания возводимых этой компанией коммерческих объектов недвижимости. Также утверждается, что на ход событий повлияла полная неработоспособность троллейбусов после знаменитого ледяного дождя в декабре 2010 года. Еще возможно, что выделенные линии хотят использовать для движения правительственных кортежей, а автобусам, в отличие от троллейбусов, проще будет освободить проезд для спецтранспорта.
Почему автобус проигрывает троллейбусу? Срок службы современного автобуса — семь лет, а троллейбуса — 12–16 лет. При этом цена нового современного автобуса близка к цене нового современного троллейбуса, а в эксплуатации при разумном подходе троллейбус дешевле. Мне вполне понятно желание властей освоить бюджет и дать ЛиАЗу стабильный заказ на тысячу машин в год — завод принадлежит Олегу Дерипаске.
Власти обещали заменить троллейбусы электробусами, но мировой опыт свидетельствует в пользу того, что пока этот вид транспорта — дорогая и ненадежная игрушка. По факту мы видим, что троллейбусы идут в металлолом или раздариваются другим городам, а вместо них на дороги выпускают автобусы на 40 пассажиров. И теперь люди вынуждены ждать на остановке по 20–30 минут.
Практика показывает, что стабильный частоходящий троллейбусный маршрут даже при не самой правильной трассировке способен перевозить много пассажиров, а редкий и нестабильный даже при идеальной трассировке спросом пользоваться не будет. Так что нужно установить разумные временные интервалы и организовать выделенные линии. Ну и пора бы построить небольшие участки новых линий, чтобы адаптировать троллейбусную сеть к современным потокам. Но властям сложно этим заниматься, с автобусом гораздо проще: поставил остановки, поменял паспорт маршрута, развесил таблички — и все готово. А для троллейбусов необходимо капитальное строительство.
Замена троллейбусов на автобусы ухудшает и качество транспортного обслуживания пассажиров, и экологическую обстановку в городе. Троллейбусы необходимы там, где есть стабильные большие пассажиропотоки: на вылетных магистралях, хордовых направлениях и зачастую для развозки от станций метро по спальным районам. Жизненно необходимы троллейбусы и в центре, на Садовом («букашка» все же — один из брендов Москвы), в Серебряном Бору и Крылатском, в Измайлове. Да, наверное, везде, где горожане к ним привыкли.
Департамент транспорта Москвы и Мосгортранс не смогли оперативно предоставить комментарий. В мэрии Москвы на запрос The Village не ответили.
Обложка: Мосгортранс
КомментарииПодписаться