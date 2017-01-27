Московская мэрия решила уничтожить троллейбусную сеть и занимается этим уже не первый месяц. Весной в центре города перестало ходить большинство троллейбусов — к примеру, на Тверской сняли контактные провода. Также троллейбусы перестали ездить по Садовому кольцу, хотя линии там остались.

На протяжении многих месяцев позиция властей по поводу троллейбусов многократно менялась. Сначала нам говорили, что все это — незначительная корректировка, связанная с программой «Моя улица», и в Москве исчезнет лишь 5 % троллейбусной сети. Действительно, снимались небольшие участки проводов, но, как вы понимаете, это приводило к отмене целого маршрута.

Потом власти обещали, что вместо троллейбусов запустят электробусы, но этого так и не произошло. Мы не услышали никаких внятных объяснений ситуации, из чего и сделали вывод, что троллейбусы просто пытаются тихо убрать с московских улиц. Прямо об этом не говорят — например, уже давно троллейбусы обещают вернуть на Садовое кольцо, в общественном транспорте я даже слышал голосовые объявления об этом. Как говорят в службе электрохозяйства Мосгортранса, все готово к запуску, но процесс вроде как застопорился из-за отсутствия политического решения мэрии.

Сейчас происходит второй этап троллейбусного погрома. Наши знакомые из Мосгортранса подтверждают, что по всему городу снимают троллейбусные маршруты, в том числе те, на которых лично я езжу каждый день. Это очень плохо, потому что троллейбус — экологичный, нешумный и экономически эффективный вид транспорта, тем более что троллейбусные линии в городе уже проведены. Непонятно, с чего вдруг мэрия решила заменить троллейбусы на автобусы, так что мы протестуем.

У меня есть три гипотезы насчет того, почему мэрия собирается отменить троллейбусы. Первая — из-за земель троллейбусных парков. В частности, на Кутузовском проспекте есть обширная территория, которую теоретически можно использовать в коррупционных схемах. Вторая: троллейбус — более сложный в администрировании вид транспорта, ведь за проводами и прочим оборудованием нужно внимательно ухаживать.

И, возможно, мэрии хочется пустить везде автобусы, чтобы оптимизировать управление. Третья — говорят, что мэру Сергею Собянину просто не нравятся троллейбусные провода, потому что они якобы портят внешний вид города. Какая из этих версий верная, мы достоверно не знаем, так как мэрия всячески избегает диалога.

Сейчас мы собираем деньги на проведение митинга, автоматический голосовой обзвон заинтересованных москвичей, а также на краски и кисти для изготовления плакатов — это первый этап сбора, для которого необходимо 50 тысяч рублей. Для второго этапа нам нужна 191 тысяча рублей. Благодаря этим деньгам мы смогли бы заказать ролики на «Эхе Москвы» и проинформировать о грядущем исчезновении троллейбусов большее количество людей.