Одна из главных сложностей в России для туристов из КНР, помимо языкового барьера, — это отсутствие терминалов оплаты картой UnionPay. Чтобы гостям из Китая было комфортно в России, все участники программы China Friendly вводят возможность оплаты картами национальной платежной системы Китая, а некоторые, помимо POS-терминалов оплаты, размещают банкоматы, принимающие карты UnionPay.

Как профильная организация мы учим работать с туристами из Китая, рассказываем об их привычках и культурных особенностях — и уже три года проводим Российско-китайский туристический форум. Все знают, что китайцы — большие любители чая. Но, что удивительно для россиян, они любители простой горячей кипяченой воды. Учитывать даже такие нюансы просто необходимо. Поэтому все отели — участники программы — предоставляют неограниченный доступ к бесплатной горячей кипяченой воде (кулеры, чайные станции — какому отелю как удобнее). К тому же в КНР в номерах отелей вы всегда найдете тапочки, есть они и в China Friendly отелях.

Ряд участников нашей программы адаптировал завтраки для гостей из КНР. Например, в гостинице «Измайлово Альфа» даже есть китайский шведский стол, который пользуется большой популярностью и у других гостей отеля.

Все туристы из КНР привыкли моментально делиться впечатлениями в соцсетях, поэтому во всех отелях China Friendly есть бесплатный доступ к Wi-Fi. Участники программы адаптируют информацию, переводя ее на китайский. В отелях доступны телеканалы и газеты на китайском языке. Все столичные участники China Friendly представлены на бесплатно распространяемой карте Москвы, которую мы издаем уже порядка двух лет.

Одни из самых активных участников China Friendly — ЦУМ и ДЛТ. Торговые дома запустили яркую рекламную кампанию, во время которой на билбордах в России стали красоваться иероглифы. Во время Праздника весны (китайский Новый год, который пришелся на конец января — начало февраля) ЦУМ даже устроил большую новогоднюю китайскую распродажу. Ведь туристы из Китая — известные знатоки шопинга, в нашей стране они оставляют больше 2,5 миллиарда долларов в год.

Во время поездки в Москву туристы из КНР обязательно посещают Мавзолей Ленина, можно прогнозировать рост числа туристов в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Каждый регион по-своему готовится к приему туристов в юбилейный год революции, и самые активные — Ульяновская область, Татарстан, Санкт-Петербург.