21 апреля 2018 года состоится второй феминистский фестиваль — Moscow FemFest. Организаторы ставят своей целью популяризацию феминистских идей и распространение гендерной грамотности в России. «Создать пространство для дружелюбного и уважительного общения на гендерные темы», — говорится на официальном сайте фестиваля.

Напомним, первый FemFest вызвал широкую общественную полемику, если не сказать скандал: многие феминистки агрессивно критиковали формат мероприятия и миролюбивый настрой тех, кто его проводил. «Лично для меня странно, что в программе фестиваля не отведено время лесбийству, абортам, борьбе с сексуальным насилием и вообще выживанию женщин сегодня», — говорила, например, художница Оксана Васякина. После фестиваля состав организаторов покинули несколько человек, например шеф-продюсер Анна Гилева.

В этом году в программе примут участие руководитель программы «Насилию нет» Анна Ривина, заместитель главного редактора «Афиша Daily», автор телеграм-канала «Дочь разбойника» Анастасия Красильникова, журналистка Арина Холина, сексолог Евгений Шорыгин, гендерквир и научная журналистка Алексей «Alexa Tim» Тимошенко, а также многие другие.

The Village попросил рассказать о FemFest 2018 его автора и куратора Ирину Изотову.

Ирина Изотова автор идеи и куратор программы фестиваля Moscow FemFest, философ, специалист по гендерным исследованиям Ключевой принцип фестиваля — многообразие. Это касается и тем, и спикеров. В фестивале участвовали и будут участвовать самые разные люди: не только известные общественные деятели, но и не самые известные активистки и активисты, представители академического сообщества; не только женщины, но и мужчины, и квир-, и трансгендеры. Всех, кто не верит, приглашаю внимательно изучить программу прошлого и этого года. Организаторы Moscow FemFest никогда никого не исключали и не лишали права голоса. В прошлом году было несколько человек, которые сами отказались от участия в фестивале по идейным соображениям. Я уважаю их выбор и в этот раз их не звала. Как и в прошлом году, в этом был объявлен open call. Одновременно я приглашала специалистов, способных ярко и профессионально раскрыть важные, на мой взгляд, темы, включая высказывания на феминистские темы, конструктивным образом. Опыт прошлогодней дискуссии в соцсетях показал, что этого навыка многим не хватает. Из нового — да, у нас обновление в команде. «Теории и практики» в этот раз выступают инфопартнерами, организаторскую роль полностью взял на себя DI Telegraph. Генеральным информационным партнером выступает в этом году Wonderzine. Также изменена подача информации на сайте фестиваля: она многоголосна. При клике на имена участниц и участников можно увидеть их рассказ о себе и о том, что и как они делают в рамках фестиваля. Мы также предоставили свободу в использовании феминитивов для самоназвания, чего не было в прошлом году.

Moscow FemFest Когда: 21 апреля, 12:00 Где: DI Telegraph Адрес: ул. Тверская, 7, вход со стороны Газетного переулка, 9-й подъезд, 5-й этаж Сколько: вход бесплатный, по предварительной регистрации

Обложка: Наталия Времячкина / «Теории и практики»