Мы постоянно боремся с заказчиками, потому что они хотят уже на стадии проектирования сократить объем затрат на пожарную безопасность. Например, доказывают нам, что в здании можно обойтись без дорогостоящей системы пожаротушения, а установить более дешевую. Им нужно просто сэкономить деньги на строительство и сократить сроки, их не интересуют технические вещи. Все элементы пожарной безопасности должны дублироваться — чтобы, если что-то выйдет из строя, всегда была замена. А заказчики говорят: «А давайте сделаем только один пожарный резервуар, зачем нам второй? А давайте не будем устанавливать спринклерную систему пожаротушения? А то она занимает так много места и требует так много воды».

Сейчас мы работаем с одним известным спортивным магазином, который не хочет устанавливать в здании пожарный лифт для эвакуации маломобильных групп населения, то есть для инвалидов на колясках, которые сами не могут спуститься со второго этажа по лестнице. А заказчик не хочет его устанавливать, потому что лифт должен находиться в глухой шахте и неприглядно выглядит. Они хотят сделать лифт стеклянным, чтобы он красиво выглядел. Но лифт должен быть убежищем для людей и обладать высокой степенью огнестойкости и ударопрочности, поэтому стеклянным его сделать никак нельзя.

Заказчики говорят, что объяснят пожарной инспекции отсутствие лифта тем, что у них якобы инвалиды не поднимаются на второй этаж, потому их туда не пускают и они могут купить все необходимое на первом этаже. Но на самом деле в магазине же будет установлен обычный лифт на второй этаж, и, конечно, никто не будет ограничивать доступ для инвалидов. Получается, что при пожаре инвалиды не смогут эвакуироваться. Я постоянно бодаюсь с такими заказчиками и стою на своем, потому что не хочу из-за них сесть в тюрьму.

Хотя некоторым удается обойти нормы. Например, многие владельцы торговых центров зауживают ширину общего коридора. То есть на этапе проектирования и сдачи здания ширина соответствуют пожарным нормам, а потом арендаторы выставляют перегородки, чтобы увеличить площадь, которую можно сдать в аренду. Такое нарушение сложно заметить со стороны, если не знаешь всех параметров здания.

Еще заказчики часто сдают в аренду под торговые точки и игровые комнаты помещения, категория которых этого не позволяет из соображений пожарной безопасности. Например, чтобы площадь не пропадала, в подвальчиках жилых зданий и пристроек оборудуют детские клубы и секции, хотя они там находиться не могут, потому что это технические помещения под инженерное оборудование.

Может быть, все равно придется давать на лапу, но на 80 % все будет как будто по закону

Еще одна большая проблема — это взятки, которые берет комиссия, принимающая здания. Топ-менеджеры компаний-заказчиков коррумпируют инспекторов, я даже не представляю, какие там фигурируют суммы. Знаю историю, когда инспектор госинспекции пришел на объект и сказал, что даже заходить не будет, потому что знает, что косяки есть и их много. Он сказал: «Несите мне чай, кофе и предлагайте мне то, что вы можете мне предложить». Я лично видел, когда на потолке внутри здания вроде бы висела система пожаротушения, а трубы к ней не проведены, то есть вся система — муляж, созданный, чтобы отчитаться перед комиссией.

Во многих больших проектных организациях работает штатный сотрудник, который занимается пожарной безопасностью и решает связанные с ней юридические вопросы. Он знает законы и, когда проектировщику или заказчику нужно обойти какой-то закон, им в этом помогает. Многие законы же можно трактовать двояко, некоторые из них противоречат друг другу, и этот человек может законодательно обосновать нужную планировку. Может быть, все равно придется давать на лапу, но на 80 % все будет как будто по закону.

Практически в любом московском торговом центре может произойти то, что случилось в Кемерове. По правилам безопасности, площадь одного пожарного отсека (часть здания, отделенная противопожарными преградами — прим. ред.) в ТЦ должна быть не больше 6 тысяч квадратных метров, а у нас строят по 40, по 100 тысяч. Хотя бывают исключения — например, ответственно подходят к безопасности и следят за системами в «Океании» на Кутузовском проспекте или в «Вегасе».

Неправильно, что детские центры и кинотеатры находятся на верхних этажах торговых центров. С точки зрения маркетинга это, конечно, эффективный ход, но я считаю, что культурно-массовые заведения нельзя размещать выше второго этажа из соображений безопасности. Особенно детские кружки и секции.