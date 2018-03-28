КомментарийКак в торговых центрах экономят на пожарной безопасности
Московский архитектор — о муляжах систем пожаротушения, опасных лифтах и редких торговых центрах, где есть шансы спастись
Архитектор из Москвы на условиях анонимности рассказал The Village, как заказчики пренебрегают пожарными нормами на этапе планирование здания.
Архитектор из Москвы на условиях анонимности
Мы постоянно боремся с заказчиками, потому что они хотят уже на стадии проектирования сократить объем затрат на пожарную безопасность. Например, доказывают нам, что в здании можно обойтись без дорогостоящей системы пожаротушения, а установить более дешевую. Им нужно просто сэкономить деньги на строительство и сократить сроки, их не интересуют технические вещи. Все элементы пожарной безопасности должны дублироваться — чтобы, если что-то выйдет из строя, всегда была замена. А заказчики говорят: «А давайте сделаем только один пожарный резервуар, зачем нам второй? А давайте не будем устанавливать спринклерную систему пожаротушения? А то она занимает так много места и требует так много воды».
Сейчас мы работаем с одним известным спортивным магазином, который не хочет устанавливать в здании пожарный лифт для эвакуации маломобильных групп населения, то есть для инвалидов на колясках, которые сами не могут спуститься со второго этажа по лестнице. А заказчик не хочет его устанавливать, потому что лифт должен находиться в глухой шахте и неприглядно выглядит. Они хотят сделать лифт стеклянным, чтобы он красиво выглядел. Но лифт должен быть убежищем для людей и обладать высокой степенью огнестойкости и ударопрочности, поэтому стеклянным его сделать никак нельзя.
Заказчики говорят, что объяснят пожарной инспекции отсутствие лифта тем, что у них якобы инвалиды не поднимаются на второй этаж, потому их туда не пускают и они могут купить все необходимое на первом этаже. Но на самом деле в магазине же будет установлен обычный лифт на второй этаж, и, конечно, никто не будет ограничивать доступ для инвалидов. Получается, что при пожаре инвалиды не смогут эвакуироваться. Я постоянно бодаюсь с такими заказчиками и стою на своем, потому что не хочу из-за них сесть в тюрьму.
Хотя некоторым удается обойти нормы. Например, многие владельцы торговых центров зауживают ширину общего коридора. То есть на этапе проектирования и сдачи здания ширина соответствуют пожарным нормам, а потом арендаторы выставляют перегородки, чтобы увеличить площадь, которую можно сдать в аренду. Такое нарушение сложно заметить со стороны, если не знаешь всех параметров здания.
Еще заказчики часто сдают в аренду под торговые точки и игровые комнаты помещения, категория которых этого не позволяет из соображений пожарной безопасности. Например, чтобы площадь не пропадала, в подвальчиках жилых зданий и пристроек оборудуют детские клубы и секции, хотя они там находиться не могут, потому что это технические помещения под инженерное оборудование.
Может быть, все равно придется давать на лапу, но на 80 % все будет как будто по закону
Еще одна большая проблема — это взятки, которые берет комиссия, принимающая здания. Топ-менеджеры компаний-заказчиков коррумпируют инспекторов, я даже не представляю, какие там фигурируют суммы. Знаю историю, когда инспектор госинспекции пришел на объект и сказал, что даже заходить не будет, потому что знает, что косяки есть и их много. Он сказал: «Несите мне чай, кофе и предлагайте мне то, что вы можете мне предложить». Я лично видел, когда на потолке внутри здания вроде бы висела система пожаротушения, а трубы к ней не проведены, то есть вся система — муляж, созданный, чтобы отчитаться перед комиссией.
Во многих больших проектных организациях работает штатный сотрудник, который занимается пожарной безопасностью и решает связанные с ней юридические вопросы. Он знает законы и, когда проектировщику или заказчику нужно обойти какой-то закон, им в этом помогает. Многие законы же можно трактовать двояко, некоторые из них противоречат друг другу, и этот человек может законодательно обосновать нужную планировку. Может быть, все равно придется давать на лапу, но на 80 % все будет как будто по закону.
Практически в любом московском торговом центре может произойти то, что случилось в Кемерове. По правилам безопасности, площадь одного пожарного отсека (часть здания, отделенная противопожарными преградами — прим. ред.) в ТЦ должна быть не больше 6 тысяч квадратных метров, а у нас строят по 40, по 100 тысяч. Хотя бывают исключения — например, ответственно подходят к безопасности и следят за системами в «Океании» на Кутузовском проспекте или в «Вегасе».
Неправильно, что детские центры и кинотеатры находятся на верхних этажах торговых центров. С точки зрения маркетинга это, конечно, эффективный ход, но я считаю, что культурно-массовые заведения нельзя размещать выше второго этажа из соображений безопасности. Особенно детские кружки и секции.
Обложка: Hill Lander — stock.adobe.com
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