Мы собрались, подумали, и родилась некая идея — children friendly и все такое. Мы решили спокойно относиться к детям. Единственное, оставляем за собой право в случае, если ребенок себя ведет буйно, шумно и опасно для окружающих гостей, подходить к родителям и решать уже на месте эту ситуацию, с глазу на глаз.

Короче говоря, «Стрелка» открыта для детей, «Стрелка» — это про новое будущее. Решение неловких ситуаций оставляем на совести самих родителей. И рассчитываем на полное взаимопонимание, потому что мы чтим покой и уют каждого гостя. Поверьте, не все готовы участвовать в этих детских драмах, поэтому мне бы хотелось, чтобы родители принимали активное участие в том, чтобы разрешать ситуации и не ставить в неловкое положение ни меня, ни себя, ни других гостей.

Алену никто не выгонял. Я не оправдываюсь, я знаю ее, знаю ее мужа. Они при мне женились, родили ребенка, у нас есть общие друзья. Она знает моих менеджеров, в частности того, кто работал в тот день. Ему самому неловко. Поэтому он просто предложил альтернативный вариант, Алене не захотелось. Знаете, из серии «я же мать». Вышла разочарованная нами и написала вот такой пост. Мы на нее немного обиделись, но в то же время отчасти понимаем. Мы хотели бы все достойно выйти из этой ситуации. С Аленой я помирюсь уже отдельно.