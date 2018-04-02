КомментарийУправляющий «Стрелкой» — о том, почему отменен запрет на посещение бара с детьми
Правила заведения изменились трижды за месяц
На прошлой неделе стало известно, что бар «Стрелка», который некогда был флагманом городских перемен, больше не допускает посетителей с детьми, даже в обед. Первой об этом написала архитектор Алена Зайцева и выпускница института «Стрелка». По словам Алены, всю ее семью с полуторагодовалой дочерью попросили покинуть заведение. Пока в Сети бушевала дискуссия о том, стоит ли приходить в бар с детьми, менеджмент бара задним числом отчитался, что запрету уже месяц и касается он только гостей младше семи лет. Мы связались с управляющим «Стрелки» Максимом Смирновым, который подтвердил информацию, но позже позвонил в редакцию сам и сказал, что запрет аннулирован, а «Стрелка» снова будет children friendly.
Текст: Мария Абросимова
Максим Смирнов
управляющий Strelka Bar
Мы собрались, подумали, и родилась некая идея — children friendly и все такое. Мы решили спокойно относиться к детям. Единственное, оставляем за собой право в случае, если ребенок себя ведет буйно, шумно и опасно для окружающих гостей, подходить к родителям и решать уже на месте эту ситуацию, с глазу на глаз.
Короче говоря, «Стрелка» открыта для детей, «Стрелка» — это про новое будущее. Решение неловких ситуаций оставляем на совести самих родителей. И рассчитываем на полное взаимопонимание, потому что мы чтим покой и уют каждого гостя. Поверьте, не все готовы участвовать в этих детских драмах, поэтому мне бы хотелось, чтобы родители принимали активное участие в том, чтобы разрешать ситуации и не ставить в неловкое положение ни меня, ни себя, ни других гостей.
Алену никто не выгонял. Я не оправдываюсь, я знаю ее, знаю ее мужа. Они при мне женились, родили ребенка, у нас есть общие друзья. Она знает моих менеджеров, в частности того, кто работал в тот день. Ему самому неловко. Поэтому он просто предложил альтернативный вариант, Алене не захотелось. Знаете, из серии «я же мать». Вышла разочарованная нами и написала вот такой пост. Мы на нее немного обиделись, но в то же время отчасти понимаем. Мы хотели бы все достойно выйти из этой ситуации. С Аленой я помирюсь уже отдельно.
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