Обновлено: добавлено опровержение от «Левада-центра»

«Левада-центр» передумал обращаться в суд для оспаривания решения министерства юстиции о включении социологической службы в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, организация будет юридически доказывать свою правоту только в том случае, если в суд обратится сам Минюст. Пока же социологи попробуют решить вопрос в досудебном порядке. По данным РИА «Новости», они уже направили обращение по поводу своего присутствия в реестре иноагентов министру юстиции Александру Коновалову. При этом юристы организации готовы и к судебным разбирательствам.

5 сентября стало известно, что министерство юстиции включило «Левада-центр» в реестр иностранных агентов. Ведомство приняло такое решение по результатам внеплановой документарной проверки, которую провели в августе 2016 года по запросу общественного движения «Антимайдан». Его представители заявили, что центр проводит исследования «по линии министерства обороны США по заказу Висконсинского университета». Теперь организации необходимо зарегистрироваться в качестве иноагента, чтобы не получить штраф, и сопровождать все свои материалы указаниями на этот статус.

Руководство центра с включением в реестр не соглашается. По словам Гудкова, сама презумпция виновности ученых во взаимодействии с иностранными организациями не только позорит страну, но и ведет к «моральной, интеллектуальной и социальной деградации, апатии и разложению государства и общества». Он предупреждает, что в дальнейшем такая же участь может постичь и другие социологические службы, уже вставшие на защиту «Левада-центра», а затем и остальные направления науки, «как это было в сталинские годы».

UPD (14:15): Руководство «Левада-центра» опровергло заявления об отказе от судебного оспаривания включения организации в реестр иностранных агентов.

«Мы ждем от Минюста официального уведомления о включении в перечень организаций, выполняющих функции иностранного агента, и только после этого и на основании этого можем обращаться в суд», — уточнили в социологической службе.