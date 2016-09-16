Администрация президента начала использовать систему «Катюша», принадлежащую компании «М 13», для мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях. Об этом сообщают «Ведомости».

Как указано в документе на портале госзакупок, «Катюша» покупается для управления пресс-службы и информации президента и для департамента пресс-службы и информации правительства. Стоимость контракта составила 79 миллионов рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил использование новой системы. Он отметил, что «Катюша» в режиме реального времени отслеживает состояние информационного поля по нескольким темам, оценивает характер и масштабы распространения информации, а также реагирует «на возникающие информационные угрозы». «Системой довольны, она постоянно модернизируется», — заявил Песков.

«Ведомости» отмечают, что раньше администрация президента использовала для мониторинга СМИ и блогов систему «Медиалогии». Сотрудник компании рассказал изданию, что с фирмой не продлили контракт. Уточняется, что такое решение приняли из-за того, что «часть долей компании принадлежала офшорам».

При этом сотрудник одного из СМИ в беседе с «Ведомостями» назвал «Катюшу» «довольно простой системой», которая «мониторит интернет и выдает отчеты». По сведениям источника, у системы нет платных источников информации и объектного поиска.